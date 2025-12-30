Ερντογάν: Παράνομη και απαράδεκτη η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Τρίτη ότι η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει επίσημα την αυτοανακηρυχθείσα Δημοκρατία της Σομαλιλάνδης αποτελεί «παράνομο και απαράδεκτο» βήμα, προσθέτοντας ότι επιχειρεί να σύρει το Κέρας της Αφρικής σε αποσταθεροποίηση.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, στο πλευρό του προέδρου της Σομαλία, Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ, ο κ. Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία σχεδιάζει να ξεκινήσει υπεράκτιες γεωτρήσεις ενέργειας στα ανοικτά των σομαλικών ακτών το 2026, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, προσθέτοντας ότι ενισχύει τον στόλο της με δύο νέα γεωτρύπανα.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία σχεδιάζει να δημιουργήσει διαστημικό λιμάνι στη Σομαλία, επίσης στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώνεται ότι η Άγκυρα καταδίκασε την Παρασκευή την αναγνώριση από το Ισραήλ της Σομαλιλάνδης, αποσχισθείσας επαρχίας της Σομαλίας, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις» μιας άλλης χώρας. Η Τουρκία παρέχει στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στις αρχές της Σομαλίας, μιας χώρας που βρίσκεται στο Κέρας της Αφρικής αλλά σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η Τουρκία συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του στρατού και την αποκατάσταση των υποδομών της χώρας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παρουσία της στην Ανατολική Αφρική.

Η Σομαλιλάνδη κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την εποχή που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του Σιαντ Μπάρε. Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία καθώς και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνια πολιτική αστάθεια και αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών Σεμπάμπ.

Εκτός του Ισραήλ, η Σομαλιλάνδη δεν αναγνωρίζεται από καμία άλλη χώρα και παραμένει σχετικά απομονωμένη πολιτικά και οικονομικά μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στην είσοδο του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μιας από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.