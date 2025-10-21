Ένα ελαττωματικό καλώδιο ήταν η αιτία για τη συντριβή του τελεφερίκ στη Λισαβόνα στις αρχές Σεπτεμβρίου, όπως ανέφερε η επίσημη έρευνα τη Δευτέρα.

Το δυστύχημα, κατά το οποίο το τελεφερίκ Γκλόρια του 19ου αιώνα εκτροχιάστηκε και προσγειώθηκε σε ένα κτίριο αφού βγήκε από τις ράγες, σόκαρε την πορτογαλική πρωτεύουσα και έφερε στο φως φόβους για την ασφάλεια του δημοφιλούς τουριστικού αξιοθέατου.

Το γραφείο διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων της Πορτογαλίας (GPIAAF) έγραψε σε έκθεση που δημοσιεύτηκε τρεις ημέρες μετά την τραγωδία ότι ένα καλώδιο που συνέδεε δύο καμπίνες αποσυνδέθηκε λίγο πριν από το περιστατικό της 3ης Σεπτεμβρίου.

Η προκαταρκτική έκθεση της GPIAAF, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ανέφερε ότι το καλώδιο δεν ανταποκρινόταν στα πρότυπα που έχει θέσει ο φορέας μεταφορών της πόλης, CCFL.

«Το καλώδιο δεν συμμορφωνόταν με τις ισχύουσες προδιαγραφές της CCFL που θα χρησιμοποιούνταν για το τελεφερίκ Γκλόρια», ανέφερε η έκθεση 35 σελίδων.

Τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πόλης τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά το δυστύχημα μέχρι οι επιθεωρητές να επιβεβαιώσουν ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης «ικανά να ακινητοποιήσουν τις καμπίνες σε περίπτωση κοπής καλωδίου».

Έντεκα από τα 16 θύματα ήταν αλλοδαποί, με τρεις Βρετανούς πολίτες, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδούς, μία Γαλλίδα, μία Ελβετίδα, μία Αμερικανίδα και μία Ουκρανή να έχουν ταυτοποιηθεί μεταξύ των νεκρών.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης περίπου 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών Βρετανών.

Ανάμεσα στα θύματα από την Πορτογαλία ήταν τέσσερα μέλη του προσωπικού από το ίδιο ίδρυμα κοινωνικής φροντίδας, τα γραφεία των οποίων βρίσκονται στην κορυφή του απόκρημνου παράδρομου που εξυπηρετείται από το τελεφερίκ.

Το Γκλόρια λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αντίβαρων για να κινεί τα δύο βαγόνια του κατά μήκος της διαδρομής 265 μέτρων πάνω-κάτω σε έναν απότομο λόφο.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο οδηγός του τελεφερίκ είχε ενεργοποιήσει τα φρένα, αλλά δεν μπόρεσαν να ακινητοποιήσουν το βαγόνι χωρίς τη βοήθεια του συστήματος αντίβαρου.

Όλο το περιστατικό συνέβη σε μόλις 50 δευτερόλεπτα.

Η τελική έκθεση του γραφείου, η οποία θα συνοδεύεται από συστάσεις ασφαλείας, αναμένεται εντός του επόμενου έτους, αν και μια ενδιάμεση έκθεση θα μπορούσε να ενημερώσει το κοινό για την πρόοδο της έρευνας.

