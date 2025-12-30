Ο Γάλλος δεξιός πολιτικός Ερίκ Σιοτί ζήτησε να αποδοθεί εθνικός φόρος τιμής στη θρυλική ηθοποιό Μπριζίτ Μπαρντό, προκαλώντας αντιδράσεις από τους πολιτικούς αντιπάλους της αριστεράς.

«Η Γαλλία έχει καθήκον να τιμήσει τη Marianne της», δήλωσε ο Ciotti, αναφερόμενος στο σύμβολο της γαλλικής ελευθερίας, το πρόσωπο της οποίας εκπροσώπησε η Μπαρντό τη δεκαετία του 1960.

Η Μπαρντό πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών. Μια προσπάθεια για να της αποδοθεί εθνικός φόρος τιμής -που ξεκίνησε ο Σιοτί- έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 23.000 υπογραφές και έχει την υποστήριξη ορισμένων συμμάχων της ακροδεξιάς.

Ωστόσο, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορέ επεσήμανε ότι οι εθνικές τιμές απονέμονται για «εξαιρετικές υπηρεσίες προς την πατρίδα». Η Μπαρντό ήταν μια εμβληματική ηθοποιός, αλλά «αποστράφηκε από τις δημοκρατικές αξίες», υποστήριξε ο Φορέ.

Η Μπαρντό έχει χαρακτηριστεί από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ως «θρύλος του αιώνα» που ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας, και ο Σιοτί, ηγέτης του δεξιού κόμματος UDR, του ζήτησε να οργανώσει μια εθνική τελετή αποχαιρετισμού, σημειώνει το BBC.

Ο Σιοτί δήλωσε ότι η Γαλλία πρέπει να αναγνωρίσει μια γυναίκα που έφερε στη χώρα της ένα εξαιρετικό επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και συνέβαλε ενεργά στον αγώνα για την ελευθερία των γυναικών και τα δικαιώματα των αμβλώσεων.

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της Νίκαιας, Christian Estrosi, ανακοίνωσε ότι η πόλη του θα ονομάσει ένα «εμβληματικό σημείο» προς τιμήν της Μπαρντό.

Ωστόσο, η Μπαρντό είναι προορισμένη να παραμείνει αμφιλεγόμενη και μετά το θάνατό της, όπως ήταν και κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ο Φορέ επεσήμανε ότι είχε καταδικαστεί πέντε φορές για υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Η Μπαρντό πρωταγωνίστησε σε περίπου 50 ταινίες, μετά την εμφάνισή της στην ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» το 1956.

Στη συνέχεια, αποχώρησε από τον κόσμο του κινηματογράφου το 1973 για να αφιερωθεί στην προστασία των ζώων και έζησε για δεκαετίες στο Σαιν-Τροπέ της Γαλλικής Ριβιέρας, στο σπίτι της που ονομάζεται La Madrague.

Ωστόσο, έγινε εξίσου γνωστή για τις ακροδεξιές της συμπάθειες όσο και για την αγάπη της για τα ζώα. Ορισμένες από τις δηλώσεις της στόχευαν τους μουσουλμάνους, ενώ άλλες τους κατοίκους του γαλλικού νησιού Ρεϋνιόν στον Ινδικό Ωκεανό.

«Να συγκινείσαι για την τύχη των δελφινιών και να μένεις αδιάφορος για τον θάνατο των μεταναστών στη Μεσόγειο –πόσο κυνικός μπορεί να είναι κανείς;», ρώτησε η βουλευτής των Πρασίνων Σαντρίν Ρουσό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εθνικών τιμητικών εκδηλώσεων στη Γαλλία.

Ο Robert Badinter, ο οποίος κατάργησε τη θανατική ποινή στη Γαλλία, τιμήθηκε με μια εθνική εκδήλωση σε μορφή επίσημης τελετής το 2024, όπως και ο τραγουδιστής Charles Aznavour το 2018.

Μια πιο πιθανή επιλογή για την Μπαρντό θα ήταν κάτι παρόμοιο με τον δημόσιο αποχαιρετισμό που δόθηκε στον ροκ σταρ Τζόνι Χάλιντεϊ, όταν μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Παρισιού το 2017.

Δεν είναι όλοι στην αριστερά αντίθετοι στην ιδέα ενός εθνικού φόρου τιμής στη Μπαρντό.

«Γιατί όχι; Το έχουμε κάνει για άλλες προσωπικότητες, ιδιαίτερα για τον Τζόνι Χάλιντέι», δήλωσε ο σοσιαλιστής βουλευτής Φιλίπ Μπρουν στο γαλλικό ραδιόφωνο. «Αν ο πρόεδρος της δημοκρατίας το αποφασίσει, δεν βλέπω γιατί να αντιταχθούμε».

Η ίδια η Μπαρντό είχε αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας για δεκαετίες και η στενή της φίλη Γουέντι Μπουσάρ είπε ότι δεν την ενδιέφεραν καθόλου τα μετάλλια και οι τελετές.

«Πιθανότατα προέρχεται από καλή πρόθεση, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι εκείνη, που έζησε μια ζωή απλότητας και στερήσεων, θα ήθελε αυτή την εθνική τιμή», είπε στη γαλλική τηλεόραση.

Ο δημοσιογράφος Στίβεν Μπελέρι, που πήρε συνέντευξη από τη Μπαρντό νωρίτερα φέτος, συμφώνησε ότι εκείνη ήθελε κάτι πολύ πιο απλό και οικείο.

Η Μπαρντό είχε ζητήσει να ταφεί στο σπίτι της στη Ριβιέρα, στο La Madrague, και όχι σε δημόσιο νεκροταφείο, όπου φοβόταν ότι «ένα πλήθος ηλιθίων θα μπορούσε να καταστρέψει τους τάφους των γονιών και των παππούδων μου».

Ωστόσο, το δημαρχείο του Σαιν-Τροπέζ ανακοίνωσε ότι θα γίνει ιδιωτική ταφή στο δημόσιο νεκροταφείο με θέα στη Μεσόγειο και στο σπίτι της.

Το Ίδρυμα Brigitte Bardot, το οποίο είναι αφιερωμένο στην προστασία των ζώων, ανακοίνωσε ότι η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου στην εκκλησία Notre-Dame de l'Assomption και θα μεταδοθεί μέσω οθονών σε όλη την πόλη.

