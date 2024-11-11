Ιταλία: Τεράστιο δίκτυο πλαστογράφησης έργων Μπάνσκι, Γουόρχολ και Πικάσο

Η ιταλική αστυνομία αποκάλυψε ένα μεγάλης κλίμακας πανευρωπαϊκό δίκτυο πλαστογραφίας που κατασκεύαζε και πουλούσε έργα που αποδίδονταν ψευδώς σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης τέχνης, περιλαμβανομένων των Μπάνκσι, Πάμπλο Πικάσο και Άντι Γουόρχολ.

Περίπου 38 άνθρωποι τέθηκαν υπό έρευνα στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο ως ύποπτοι συνωμοσίας για την εμπορία κλεμμένων αγαθών, πλαστογραφία και παράνομη πώληση έργων τέχνης, όπως ανέφερε η αρμόδια για έργα τέχνης μονάδα των καραμπινιέρων και το γραφείο των εισαγγελέων της Πίζας σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα.

Η επικεφαλής της εισαγγελίας της Πίζας Τερέζα Άντζελα Καμέλιο δήλωσε πως ειδικοί από το αρχείο του Μπάνκσι που συνέδραμαν την έρευνα εκτιμούν πως η σημερινή επιχείρηση ήταν η «μεγαλύτερη ενέργεια προστασίας του έργου του Μπάνκσι».

Η Pest Control, το γραφείο που εκπροσωπεί τον καλλιτέχνη, δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια. Στον ιστότοπό της αναφέρει πως η πλαστογράφηση είναι συνηθισμένο φαινόμενο και κάλεσε όσους θέλουν να αγοράσουν οποιοδήποτε έργο του Μπάνκσι να είναι σε επιφυλακή για "ακριβά πλαστά έργα" του καλλιτέχνη.

Άλλοι καλλιτέχνες των οποίων έργα φέρεται να είχαν πλαστογραφηθεί περιλαμβάνουν κολοσσούς της τέχνης του 19ου και 20ού αιώνα όπως οι Κλοντ Μονέ, Βίνσεντ Βαν Γκονγκ, Σαλβαδόρ Νταλί, Χένρι Μουρ, Μαρκ Σαγκάλ, Φράνσις Μπέικον, Πάουλ Κλέε και Πιτ Μοντριάν.

Οι ερευνητές κατέσχεσαν περισσότερα από 2.100 πλαστά έργα, η αξία των οποίων στην αγορά εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φθάσει περίπου τα 200 εκατομμύρια ευρώ και ανακάλυψαν έξι εργαστήρια πλαστογράφησης από τα οποία τα δύο στην Τοσκάνη, ένα στη Βενετία και τα υπόλοιπα αλλού στην Ευρώπη.

Ανέφεραν πως η έρευνά τους ξεκίνησε το 2023 όταν κατέσχεσαν περίπου 200 πλαστά έργα από τη συλλογή ενός επιχειρηματία στην Πίζα, μεταξύ των οποίων ένα αντίγραφο σχεδίου του Ιταλού ζωγράφου Αμεντέο Μοντιλιάνι.

Αυτό τους οδήγησε σε πλαστογραφημένα έργα που είχαν πωληθεί από οίκους δημοπρασιών σε όλη την Ιταλία, και στη σύνδεση με μια γνωστή ομάδα που φέρεται να ειδικευόταν σε πλαστογραφήσεις του Μπάνκσι και του Γουόρχολ.

Προκειμένου να ενισχύσουν τα διαπιστευτήριά τους, οι μη κατονομαζόμενοι ύποπτοι οργάνωσαν δύο εκθέσεις του Μπάνκσι με δημοσιοποιημένο κατάλογο σε τοποθεσίες υψηλού κύρους στο Μέστρε κοντά στη Βενετία και στην Κορτόνα στην Τοσκάνη, ανέφεραν οι ερευνητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

