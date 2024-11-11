DW: Στο Παρίσι ο Στάρμερ, με το βλέμμα στην Ουκρανία

Όταν το τηλέφωνο του Βρετανού πρωθυπουργού Σερ Κιρ Στάρμερ χτύπησε και άκουσε από τον ίδιο τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν την πρόσκληση να συμμετάσχει πλάι του στις εκδηλώσεις μνήμης για την «Ημέρα Ανακωχής» (Armistice Day) που λαμβάνουν χώρα στο Παρίσι, η απάντηση δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από: «ναι».



Δεν είναι τυχαίο, που όχι μόνο τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αλλά και τα διεθνή κάνουν λόγο για μια ιστορικής και συμβολικής σημασίας επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού στο Παρίσι. Πρώτον, γιατί μετά από 80 χρόνια, ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο πρώτος Βρετανός ηγέτης, που λαμβάνει μέρος σε τέτοιες εκδηλώσεις, μετά τον Ουίνστον Τσώρτσιλ, τότε με τον Σαρλ Ντε Γκολ. Παράλληλα, δεν μοιάζει να είναι και τόσο τυχαία η χρονική συγκυρία.



Η πρόσκληση Μακρόν έγινε εν μέσω της δεύτερης εκλογής Τραμπ και υπό τον φόβο ότι οι ισορροπίες διαταράσσονται και η Ευρώπη ίσως είναι αρκετά πιο ευάλωτη σε αυτές. Από την άλλη μάλιστα είναι μια θετική εξέλιξη για τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είχε δεσμευθεί για στενότερη σχέση και συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μετά το Brexit.

Τιμώντας τους νεκρούς του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στο Παρίσι και να στέκομαι πλάι στο πρόεδρο Μακρόν για να τιμήσουμε όλους όσους σκοτώθηκαν κατά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο και έκαναν την απόλυτη θυσία για να απολαμβάνουμε την ελευθερία μας σήμερα», δήλωσε λίγο πριν την έναρξη των εκδηλώσεων ο Βρετανός πρωθυπουργός.



Στις 11:00, τοπική ώρα Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ κατευθύνονταν ήδη προς το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, στην κορυφή των Ηλυσίων Πεδίων, για να τιμήσουν την «Ημέρα Ανακωχής», τους ανθρώπους που πολέμησαν και πέθαναν κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καταθέτοντας τα δικά τους στεφάνια.



Η σημερινή ημέρα θα συνεχιστεί σε έντονους ρυθμούς και με ζητήματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα, με τους δύο ηγέτες να θέλουν από κοινού να αποδείξουν τους ισχυρούς δεσμούς της Ευρώπης.

Το ζήτημα της Ουκρανίας ψηλά στην ατζέντα

Στην τετ – α – τετ συνάντηση και υπό την σκιά της εκλογής Τραμπ, στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η Ουκρανία. Μόλις σήμερα, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλει δήλωσε στο BBC ότι «περιμένει από τις Ηνωμένες πολιτείες να παραμείνουν σταθερές στην βοήθειά τους προς την Ουκρανία». Οι δηλώσεις του Βρετανού αξιωματούχου έγιναν μετά από δημοσίευμα της Washington Post, η οποία υποστήριξε ότι ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Πούτιν ζητώντας του να μην εντείνει τις εχθροπραξίες. Αν και η ρωσική πλευρά διέψευσε το δημοσίευμα ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι κύριος σκοπός του είναι το τέλος του πολέμου «μέσα σε μια ημέρα».



Βρετανία και Γαλλία έχουν δηλώσει ότι θεωρούν κρίσιμη την υποστήριξη της Ουκρανίας αλλά και ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της ηπείρου γενικότερα. Μόλις χθες, και ενώ φαίνεται ότι το ζήτημα του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας απασχολεί εντόνως την Ευρώπη, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Ντάρεν Τζόουνς δήλωσε στο Sky News ότι «δεν θέλουμε να υπάρξει καμία υπόνοια ότι θα αποσυρθούμε από τις δεσμεύσεις μας. Για αυτό και δίνουμε στην Ουκρανία 3 δισεκατομμύρια λίρες το έτος, μια δύσκολη δημοσιονομικά αλλά σωστή απόφαση για εμάς».



Κάπως έτσι, θέλησε και ο ίδιος να επαναλάβει τη θέση του κυβερνώντος κόμματος των Εργατικών ότι η υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία θα παραμείνει «ακλόνητη». Βέβαια ο ίδιος ανέφερε ότι «ανώτεροι αξιωματούχοι θα εξετάσουν και θα σχεδιάσουν οποιοδήποτε πιθανό σενάριο, όπως άλλωστε κάνουν πάντα, για να εξασφαλίσουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση».

Οι πύραυλοι Storm Shadow ξανά στο προσκήνιο

Η Telegraph σήμερα γράφει, ότι σύμφωνα με πηγές από τη βρετανική κυβέρνηση, οι συζητήσεις της Δευτέρας θα περιλαμβάνουν και το αν ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος και παραμένει πρόεδρος της Αμερικής μέχρι την ορκωμοσία Τραμπ, θα μπορέσει να πειστεί, έτσι ώστε να δώσει το πράσινο φως για να χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow σε στόχους επί ρωσικού εδάφους.



Βέβαια εκτός της συζήτησης δεν θα μείνει η Μέση Ανατολή και η ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα, αλλά και το μεταναστευτικό, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τα σύνορα των δύο χωρών.



Το εμπόριο θα είναι επίσης στην ατζέντα, καθώς η πιθανότητα ο Τραμπ να βάλει δασμούς στις εισαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να πλήξει μέχρι και έως 22 δισεκατομμύρια της βρετανικές εξαγωγές, σύμφωνα με οικονομολόγους του Πανεπιστημίου του Σάσσεξ.



Μένει να δούμε, αν οι δύο άνδρες θα κερδίσουν τον χρόνο που μοιάζουν να χρειάζονται πριν να προκύψει η νέα πραγματικότητα, δηλαδή η επίσημη ανάληψη εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.