Andy Warhol: Έργα τουκλάπηκαν από γκαλερί στην Ολλανδία

Δύο έργα τέχνης του Αμερικανού καλλιτέχνη Άντι Γουόρχολ κλάπηκαν από γκαλερί στην Ολλανδία.

Το περιστατικό σημειώθηκε, νυχτερινές ώρες, στην γκαλερί MPV στην επαρχία της Βόρειας Μπραμπάντ.

Οι κλέφτες, όπως αναφέρει το BBC, πήραν αρχικά τέσσερις μεταξοτυπίες από τη σειρά του Warhol's Reigning Queens, αλλά εγκατέλειψαν δύο σε κοντινή απόσταση, είπε ο ιδιοκτήτης της γκαλερί στο ολλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο NOS.

Τα έργα απεικονίζουν τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' και τη Μαργκρέθη Β', η οποία ήταν βασίλισσα της Δανίας μέχρι την παραίτησή της στις αρχές του έτους.

Η τοπική αστυνομία, που διεξάγει έρευνα, είπε ότι φαίνεται να συντελέστηκε, για να πραγματοποιηθεί η κλοπή, κάποια μορφή έκρηξης και ότι υπήρξαν πολλές ζημιές στη γκαλερί και στα γύρω κτίρια.

Οι κλέφτες φέρεται να τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το NOS, δύο άλλες εκτυπώσεις της σειράς, που απεικονίζουν τη βασίλισσα Βεατρίκη της Ολλανδίας και τη βασίλισσα Ntombi Tfwala της πρώην Σουαζιλάνδης, εγκαταλείφθηκαν επειδή δε χωρούσαν στο όχημα.

Τα τέσσερα έργα τέχνης φυλάσσονταν στην γκαλερί ενόψει της έκθεσης τέχνης PAN Amsterdam που έχει προγραμματιστεί για αργότερα αυτόν τον μήνα.

Επρόκειτο να τεθούν προς πώληση ως σύνολο.

Αποτελούν μέρος μιας σειράς από 16 μεταξοτυπίες των τεσσάρων βασιλισσών που δημιούργησε ο Γουόρχολ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, το 1985 - δύο χρόνια πριν από το θάνατό του.

Δύο από τα έργα που απεικονίζουν τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' πουλήθηκαν για περισσότερες από 500.000 λίρες το καθένα στον οίκο δημοπρασιών Sotheby's το 2022.

Πηγή: skai.gr

