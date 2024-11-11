Βρετανία: Αντιεμβολιαστής καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών για απειλές

Ένας αρνητής των εμβολίων κατά της Covid καταδικάστηκε σήμερα στο Λονδίνο σε φυλάκιση πέντε ετών, διότι δημοσίευσε μηνύματα που υποκινούσαν τη βία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Πάτρικ Ρούανι, ηλικίας 55 ετών, κρίθηκε ένοχος για «προώθηση της τρομοκρατίας» από το δικαστήριο του Ολντ Μπέιλι για μια σειρά μηνυμάτων που ανήρτησε στο Telegram.

Το 2021 είχε κυρίως προτείνει την προσφυγή σε αμβλέα όπλα για να «χτυπήσουν» στο κεφάλι τον κορυφαίο ιατρικό σύμβουλο της κυβέρνησης, τον καθηγητή Κρις Ουίτι.

Σε δύο ομάδες διαλόγου με χιλιάδες μέλη, καταφερόταν επίσης εναντίον του δημιουργού του εμβολίου της AstraZeneca, εκφράζοντας τη λύπη του που κανείς δεν τον είχε «πυροβολήσει».

Κατά την ανάγνωση της καταδικαστικής απόφασης σήμερα, ο δικαστής Ρίτσαρντ Μαρκς δήλωσε ότι τα μηνύματά του ήταν «πάρα πολύ επικίνδυνα» σε ένα διάστημα τόσο «ασταθές», υπογραμμίζοντας πως άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν περάσει στη δράση εξαιτίας τους.

«Έχετε, φυσικά, το δικαίωμα να εκφράζετε δημοσίως την άποψή σας και να το κάνετε με τρόπο πειστικό και σθεναρό εφόσον το επιθυμείτε», είπε ο δικαστής.

«Όμως, το παρατραβήξατε και κάνοντάς το αυτό διαπράξετε τις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες καταδικαστήκατε», συμπλήρωσε.

Ο Κρις Ουίτι, σύμβουλος του πρώην συντηρητικού πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, εμφανιζόταν τακτικά στις συνεντεύξεις Τύπου της κυβέρνησης σχετικά με την Covid, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο στόχαστρο των αντιεμβολιαστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

