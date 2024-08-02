Ιταλία: Στο νοσοκομείο ακινητοποίησαν το σπασμένο πόδι με χάρτινο κουτί

Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η ιστορία ενός 30χρονου νέου, ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο του Πάτι, κοντά στην πόλη Μεσίνα της Σικελίας, με κάταγμα στο πόδι.
Αφού περίμενε πέντε ώρες για να γίνει ακτινογραφία και η διάγνωση του κατάγματος στην περόνη στη 1.00 η ώρα τη νύχτα, ο γιατρός του ανακοίνωσε ότι δεν υπήρχαν τα αναγκαία υλικά για να μπορέσει να μπει το πόδι στο γύψο. Κατά συνέπεια, επέλεξε να πορευθεί με ό,τι είχε στη διάθεσή του: ακινητοποίησε το πόδι του νέου, δένοντάς το μέσα σε χάρτινο κουτί.
Ο πατέρας του τριαντάχρονου έβγαλε φωτογραφία την οποία και ανήρτησε στο διαδίκτυο γράφοντας ως σχόλιο:
«Πώς μπορεί να είναι δυνατόν να βγαίνει κανείς από την υπηρεσία πρώτων βοηθειών σε αυτή την κατάσταση;».
Το θέμα, φυσικά, έλαβε αμέσως μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα και ο περιφερειάρχης της Σικελίας Ρενάτο Σκιφάνι ζήτησε άμεσα εξηγήσεις από την αρμόδια υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η τοπική αντιπολίτευση έκανε λόγο για «σκάνδαλο και ντροπή χωρίς προηγούμενο».
«Φυσικά, δεν τα βάζω με τους γιατρούς, αλλά με όσους δεν επιτρέπουν στο σύστημα υγείας μας να λειτουργεί αποτελεσματικά», δήλωσε ο πατέρας του νέου. Ο 30χρονος, τελικά, απευθύνθηκε σε ιδιωτική κλινική της Μεσίνα καταβάλλοντας διακόσια ευρώ, για να μπορέσει να συνεχίσει την όλη θεραπεία του.
