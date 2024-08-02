ΕΕ: Το 2023 ρεκόρ σε πολλαπλασιασμό ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη

Το 2023 κατέγραψε ρεκόρ στην αύξηση των ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με τον μεγαλύτερο αριθμό οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί τα τελευταία 30 χρόνια, επισήμανε σε έκθεσή της σήμερα η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

"Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί το 2024 λόγω των πρόσφατων εξελίξεων", δήλωσε η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με την έκθεση, οικοδομικές άδειες χορηγήθηκαν από τις ισραηλινές αρχές για 12.349 κατοικίες στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το 1967 - ετήσιος αριθμός που δεν είχε καταγραφεί ποτέ μετά την υπογραφή των συμφωνιών του 'Οσλο το 1993.

Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, 18.333 ήταν οι κατοικίες που έλαβαν οικοδομική άδεια στην παλαιστινιακή πλευρά της πόλης, που προσαρτήθηκε από το Ισραήλ το 1967.

Συνολικά, η ανέγερση 30.682 κατοικιών εγκρίθηκε το 2023, ο υψηλότερος αριθμός μετά το 2012, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έκθεση επισημαίνει τον αντίκτυπο αυτών των έργων κατασκευής σε μια λύση δύο κρατών στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, "όπου η Ιερουσαλήμ θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρωτεύουσα και για τα δύο κράτη", το ισραηλινό και το παλαιστινιακό.

"Η ΕΕ ζήτησε επανειλημμένα από το Ισραήλ να μην συνεχίσει τα κατασκευαστικά του σχέδια στο πλαίσιο της εποικιστικής πολιτικής του και να θέσει τέλος σε όλες τις εποικιστικές δραστηριότητες", υπενθυμίζει η έκθεση.

Η εποικιστική δραστηριότητα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και στην προσαρτημένη Ανατολική Ιερουσαλήμ - η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο - συνεχίστηκε επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων μετά το 1967.

Τα ακροδεξιά κόμματα του παρόντος ισραηλινού κυβερνητικού συνασπισμού ασκούν πίεση προκειμένου η επέκταση των εβραϊκών οικισμών να επιταχυνθεί.

Σχεδόν 490.000 έποικοι ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δίπλα σε σχεδόν τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Υπολογίζονται και τα φυλάκια, οι λεγόμενοι "αυθαίρετοι" οικισμοί, οι οποίοι κατασκευάστηκαν χωρίς να έχουν λάβει ούτε την άδεια των ισραηλινών αρχών.

Το 2023, κατασκευάστηκαν 26, "ο μεγαλύτερος αριθμός μέσα σε ένα έτος μετά το 1991", αναφέρει η έκθεση, διευκρινίζοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα ήθελε να νομιμοποιήσει 15 φυλάκια.

Από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, η βία μεταξύ των Παλαιστινίων από τη μια πλευρά, και του στρατού και των ισραηλινών εποίκων από την άλλη, έχει ενταθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τουλάχιστον 594 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εκεί, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου και τουλάχιστον 17 Ισραηλινοί, εκ των και στρατιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

