Απάντηση στον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Ιζραέλ Κατζ, αναφορικά με την ανακοίνωσή του για την μεσίστια σημαία στην πρεσβεία της Τουρκίας σε ένδειξη πένθους για τον Ισμαήλ Χανίγια, έδωσε μέσω της πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί.

Στην λακωνική ανάρτησή του ο Τούρκος εκπρόσωπος αναφέρει: «Δεν μπορείς να πετύχεις την ειρήνη σκοτώνοντας διαπραγματευτές και απειλώντας διπλωμάτες».

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής πρεσβευτής της Τουρκίας εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και του έγιναν αυστηρές συστάσεις επειδή η τουρκική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ ύψωσε μεσίστια τη σημαία στο κτήριο της, πενθώντας τον Χανίγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

