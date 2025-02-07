Iταλία: Σεισμός 4,8 βαθμών στα νησιά Εόλιε

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε στις 16.19' ώρα Ιταλίας στην περιοχή των νησιών Εόλιε (Αιολίδες νήσοι), βόρεια της Σικελίας.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε σε μικρή απόσταση από τα νησιά Αλικούντι και Φιλικούντι, και το εστιακό της βάθος υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Παλέρμο της Σικελίας. Πολλοί κάτοικοι των Εόλιε κατέβηκαν στον δρόμο, αλλά σύμφωνα με τις αρχές, έως τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή υλικές ζημιές.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί τέσσερις ασθενέστεροι μετασεισμοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

