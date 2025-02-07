ΥΠΑΜ ΗΠΑ: Η πιο χαζή φράση στην στρατιωτική ιστορία το η διαφορετικότητα, δύναμη

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επέκρινε σήμερα εορταστικές εκδηλώσεις του παρελθόντος για τη διαφορετικότητα στις τάξεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμων, σε ομιλία προς το προσωπικό του Πενταγώνου κατά την οποία υποσχέθηκε επίσης μια σκληρή προσέγγιση στο ΝΑΤΟ και λογοδοσία για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν.

«Νομίζω ότι η πιο ανόητη φράση στην στρατιωτική ιστορία είναι ότι η διαφορετικότητα είναι η δύναμή μας», είπε ο Χέγκσεθ απευθυνόμενος στο ακροατήριο, προσθέτοντας ότι στη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Άμυνας «θα αντιμετωπίζουμε τους πάντες με δικαιοσύνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

