Πιέσεις Τραμπ και στην Ιαπωνία για μείωση του εμπορικού ελλείμματος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση που είχε την Παρασκευή με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα, δήλωσε ότι ΗΠΑ πρέπει να εξαλείψουν το εμπορικό έλλειμμα με την Ιαπωνία, με τον Ιάπωνα ηγέτη από τη μεριά του να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επενδύσεις στην Αμερική από τους ιαπωνικούς κολοσσούς της αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Θέλω και με άλλες χώρες να υπάρχει ισορροπία με τις ΗΠΑ όσον αφορά τα ελλείμματα», δήλωσε ο Τραμπ, επισημαίνοντας τις ανησυχίες του σχετικά με το εμπόριο στην πρώτη κατ' ιδίαν συναντήσή του με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό.

Ο Ισίμπα επισκέπτεται την Ουάσιγκτον σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τους οικονομικούς και αμυντικούς δεσμούς μεταξύ των δύο στρατηγικών συμμάχων, την ώρα που η ατζέντα της δεύτερης θητείας του Τραμπ έχει προκαλέσει εκνευρισμό όχι μόνο στους αντιπάλους των ΗΠΑ αλλά και σε πολλούς παραδοσιακούς συμμάχους της χώρας, καθώς ο Τραμπ έχει απειλήσει με δασμούς τον Καναδά και το Μεξικό ενώ έχει απαιτήσει από συμμάχους όπως η Δανία και ο Παναμάς να «παραδώσουν» εδάφη τους.

Η Ιαπωνία είναι ένας από τους στενότερους συμμάχους και εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και ο Ισίμπα είναι πρόθυμος να κάνει κινήσεις προκειμένου να αποφύγει τους σαρωτικούς δασμούς με τους οποίους έχει απειλήσει ο Τραμπ φίλους και ανταγωνιστές, αλλά και να επαναβεβαιώσει την αμυντική συμμαχία της χώρας του με την Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ισίμπα δήλωσε επίσης ότι πρόκειται να ανακοινώσει ανταποδοτικούς δασμούς την επόμενη εβδομάδα, σηματοδοτώντας την πρόθεσή του να κλιμακώσει τον εμπορικό πόλεμο με εταίρους των ΗΠΑ.

Προκειμένου να εξευμενίσει τον Τραμπ, ο Ισίμπα δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ιαπωνία θα ήθελε να συνάψει νέες συμφωνίες συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Όπως είπε, ο διευθύνων σύμβουλος της Toyota Motor Corp μοιράστηκε μαζί του τα σχέδια της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας να προχωρήσει σε περισσότερες επενδύσεις στις ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι και η Isuzu Motors σχεδιάζει να κατασκευάσει μια μονάδα στις ΗΠΑ που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Εν τω μεταξύ, τον Δεκέμβριο η ιαπωνική SoftBank Group δεσμεύθηκε επίσης ότι θα επενδύσει 100 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ την επόμενη τετραετία, ενώ σε κοινοπραξία με αμερικανικές εταιρείες σκοπεύει να επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα.

