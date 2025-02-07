Στη δημοσιότητα δόθηκαν ηχητικά ντοκουμέντα από το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο ονόματι Kildin που έπιασε φωτιά στα ανοιχτά των ακτών της Συρίας.

Το κατασκοπευτικό πλοίο έπιασε φωτιά ενώ έπλεε σε αποστολή περισυλλογής πληροφοριών ανοιχτά της συριακής ακτής στις 23 Ιανουαρίου, σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ.

Την είδηση αποκάλυψαν αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press το οποίο δημοσίευσε ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή καθώς και φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται η φωτιά.

Η φωτιά που ξέσπασε περιορίστηκε τέσσερεις ώρες αργότερα. Το πλήρωμα τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ετοίμασε τις σωσίβιες λέμβους, ωστόσο δεν τις έριξε ποτέ στη θάλασσα γιατί η πυρκαγιά κατασβήστηκε. Επίσης, σήκωσε δύο μαύρες μπάλες από τα κατάρτια του - ένα θαλάσσιο σήμα ότι το πλοίο δεν έχει πλέον τον έλεγχο είπαν οι αξιωματούχοι.

Μετά την πυρκαγιά το πλοίο έχασε προσωρινά την ικανότητά του να «στρίβει» στη θάλασσα, ωστόσο λίγο αργότερα το πρόβλημα επιλύθηκε και οι Ρώσοι ναύτες απέκτησαν ξανά τον πλήρη έλεγχο του σκάφους τους.

Πηγές εντός του ΝΑΤΟ προτείνουν πως αυτήν τη στιγμή το Kildin παραμένει ανοιχτά του συριακού λιμανιού Ταρτούς, συνεχίζοντας την αποστολή του για περισυλλογή δεδομένων. Το κατασκοπευτικό πλοίο συνοδεύουν μία φρεγάτα και ένα υποστηρικτικό σκάφος του ρωσικού πολεμικού ναυτικού.

Ο εκπρόσωπος τύπος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ερωτηθείς για το περιστατικό δήλωσε πως δεν είχε επίγνωση της φωτιάς στο πλοίο Kildin, οπότε δεν σχολίασε το συμβάν.

Το ηχητικό ντοκουμέντο περιλαμβάνει μια συνομιλία 75 δευτερολέπτων μεταξύ του Kildin και ενός φορτηγού πλοίου με σημαία Τόγκο, του Milla Moon, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Το AP έλαβε επίσης μια δεύτερη καταγραφή των συνομιλιών μεταξύ των μελών του πληρώματος στο πλοίο του ΝΑΤΟ.

Οι αξιωματούχοι που παρέδωσαν τα ηχητικά ντοκουμέντα ανέφεραν ότι το Kildin αρχικά δήλωσε στο Milla Moon ότι ήταν ένα άλλο πλοίο, το Sky, και στη συνέχεια ζήτησε να αλλάξει κανάλι για να συνεχίσει τη συνομιλία.

Μετά την αλλαγή, ο άνδρας με τονισμένα αγγλικά ακούγεται να αναγνωρίζει το σκάφος του ως πολεμικό πλοίο.

«Μηχανοκίνητο σκάφος Milla Moon, αυτό είναι ένα πολεμικό πλοίο στην πορεία σου», ακούγεται η φωνή να λέει στο κλιπ. «Σας παρακαλώ ακούστε με».

Ζητά από το σκάφος Milla Moon να απομακρυνθεί.

«Έχω παρασυρθεί. Δεν έχω τον έλεγχο», λέει.

Το Milla Moon απαντά ότι θα σχεδιάσει μια πορεία μακριά από το Kildin πριν κλείσει με τη φράση: «Είστε ευπρόσδεκτοι. Αντίο».

