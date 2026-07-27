Κομισιόν: Εξετάζει αλλαγές στον φόρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει τον νέο φόρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ο οποίος προορίζεται να χρηματοδοτήσει τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει το Politico, στην προσπάθειά της να κάμψει τις αντιδράσεις των κρατών-μελών, η Κομισιόν σχεδιάζει να περιορίσει τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα υπάγονται στη νέα εισφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει τις λιγότερο κερδοφόρες εταιρείες και να αυξήσει το όριο ένταξης στον νέο νόμο, ώστε να αποκλειστούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Ωστόσο, επικριτές της πρότασης προειδοποιούν ότι τέτοιες επιφανειακές αλλαγές δεν θα είναι αρκετές για να διευκολύνουν την επίτευξη συμφωνίας.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντείνονται, το ζήτημα της θέσπισης νέων φόρων σε επίπεδο ΕΕ, των λεγόμενων «ιδίων πόρων», αναδεικνύεται σε ένα από τα δυσκολότερα σημεία προς επίλυση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πέρυσι πέντε νέους «ιδίους πόρους», με στόχο τη δημιουργία νέων εσόδων για την κάλυψη των αυξημένων δαπανών για την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και για την αποπληρωμή του χρέους που δημιουργήθηκε μετά την πανδημία, χωρίς να βασιστεί αποκλειστικά σε αυξημένες εισφορές από τα κράτη-μέλη.

Ωστόσο, η πρόταση για τον λεγόμενο Corporate Resource for Europe (CORE), που προβλέπει επιπλέον φόρο 0,1% στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και έχουν καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ, έχει προκαλέσει τις εντονότερες αντιδράσεις.

Επικριτές του μέτρου, μεταξύ των οποίων επιχειρηματικοί φορείς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και, κυρίως, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών, οι οποίες πρέπει να εγκρίνουν ομόφωνα κάθε νέο ευρωπαϊκό φόρο, υποστηρίζουν ότι ο CORE έρχεται σε αντίθεση με τον ευρύτερο στόχο της ΕΕ για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, παραμένουν οι ανησυχίες ότι η φορολόγηση του κύκλου εργασιών, αντί των κερδών, είναι άδικη, καθώς επιβάλλει το ίδιο βάρος σε επιχειρήσεις με διαφορετικά περιθώρια κερδοφορίας.

Στο πλαίσιο του CORE, οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερο καθαρό κύκλο εργασιών καταβάλλουν υψηλότερα ετήσια κατ’ αποκοπή ποσά. Ωστόσο, όλες οι εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατ. ευρώ καταβάλλουν το ίδιο σταθερό ποσό, ανεξάρτητα από το πόσο μεγαλύτερος είναι ο τζίρος τους.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις επικρίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τον νέο φόρο τις επιχειρήσεις με μειωμένη κερδοφορία, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να περιλαμβάνονται και οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας.

Σήμερα, ο μηχανισμός CORE εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες ότι η επιβολή υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης στις ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εταιρείες ενδέχεται να παραβιάζει τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου.



Πηγή: skai.gr

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