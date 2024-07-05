Πριν από λίγο ξανάρχισε να λειτουργεί το μεγαλύτερο μέρος του αεροδρομίου Φονταναρόσα της Κατάνης, στη Σικελία. Είχε κλείσει νωρίς σήμερα το πρωί, για να μπορέσουν να καθαρίσουν οι διάδρομοι προσγείωσης από τη μεγάλη ποσότητα στάχτης που τις σκέπασε, εξαιτίας της θεαματικής έκρηξης του ηφαιστείου της Αίτνας. Στη φάση αυτή, στην Κατάνη οι αναχωρήσεις των αεροσκαφών πραγματοποιούνται κανονικά ενώ, σε ό,τι αφορά τις αφίξεις δεν ξεπερνούν τις δυο κάθε ώρα.

Παρά το ότι η έκρηξη του «πύρινου γίγαντα» της Σικελίας σταμάτησε στις 3 την περασμένη νύχτα, ο δήμαρχος της Κατάνης πριν από λίγο υπέγραψε απόφαση με την οποία απαγορεύει την κυκλοφορία ποδηλάτων και μοτοσικλετών, κατά τις επόμενες σαράντα οκτώ ώρες, μέχρις ότου μπορέσουν να καθαρίσουν όλοι οι δρόμοι από τη στάχτη και τα πετρώματα. Παράλληλα, συνεχίζεται και σήμερα η εκρηκτική δραστηριότητα του ηφαιστείου Στρόμπολι, στο αρχιπέλαγος των νήσων Εόλιε, βόρεια των ακτών της Σικελίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

