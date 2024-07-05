Το Κρεμλίνο δεν βλέπει καμία επιθυμία από το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Ρωσία και συνεχίζει να θεωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο ως ένα εχθρικό κράτος, δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πεσκόφ έκανε το σχόλιο αυτό μετά τη συντριπτική νίκη που πέτυχε στις βουλευτικές εκλογές το Εργατικό Κόμμα μετά από 14 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών.

Το Εργατικό Κόμμα έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία με όπλα και χρήματα ενάντια στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

