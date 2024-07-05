Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, στην περιοχή του Ντονέντσκ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής.

Σύμφωνα με τον Βαντίμ Φιλάσκιν, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στην πόλη Σελίντοβε. «Κάθε πόλη και χωριό του Ντονέτσκ είναι συνεχώς υπό την απειλή των εχθρικών επιθέσεων», πρόσθεσε ο κυβερνήτης στην ανάρτησή του στο Telegram.

Σε μια άλλη επίθεση, οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν τρεις τηλεκατευθυνόμενες βόμβες στο χωριό Κόμαρ, σκοτώνοντας μια 32χρονη γυναίκα και τραυματίζοντας άλλους 20 ανθρώπους. Ο Φιλάσκιν ανέφερε ότι υπέστησαν ζημιές 13 μονοκατοικίες, τέσσερα καταστήματα, δύο πολυκατοικίες και δύο υποδομές.

Η Ρωσία αρνείται ότι βάζει σκόπιμα αμάχους στο στόχαστρο, μολονότι χιλιάδες έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

