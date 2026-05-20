Ογδόντα επτά ακτιβιστές οι οποίοι βρίσκονταν στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud με προορισμό τη Γάζα και σήμερα κρατούνται από το Ισραήλ, ξεκίνησαν απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν για την κράτησή τους και να δείξουν αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Σε μια ανάρτηση στο X την Τρίτη, ο στολίσκος ανέφερε ότι «για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις εβδομάδες, ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ''ο πιο ηθικός στρατός''', απήγαγε τους συντρόφους μας από διεθνή ύδατα».

Πρόσθεσε ότι «σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παράνομη απαγωγή τους και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους πάνω από 9.500 Παλαιστίνιους ομήρους που κρατούνται σε ισραηλινά μπουντρούμια, τουλάχιστον 87 συμμετέχοντες στον στολίσκο έχουν δεσμευτεί σε απεργία πείνας μέχρι να απελευθερωθούν».

Ο στολίσκος ζήτησε την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές, και κάλεσε τις κυβερνήσεις να καταδικάσουν την «πράξη πειρατείας».

Ο στολίσκος ζήτησε επίσης την άρση του αποκλεισμού στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση όλων των απαχθέντων από τον στολίσκο, καθώς και όλων των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud δήλωσε την Τρίτη ότι και τα 50 σκάφη της βοηθητικής του νηοπομπής είχαν κατασχεθεί από το Ισραήλ. Μαζί μετέφεραν 428 άτομα από 44 χώρες, συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων πολιτών.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε στο X ότι όλοι οι ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε ισραηλινά σκάφη και βρίσκονται καθ' οδόν προς το Ισραήλ, όπου θα μπορέσουν να συναντηθούν με τους προξενικούς εκπροσώπους τους.

Ο στολίσκος αναχώρησε την Πέμπτη από τις τουρκικές ακτές του Μαρμαρά σε μια νέα προσπάθεια να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στη Γάζα από το 2007.

Αυτό δεν ήταν το πρώτο τέτοιο περιστατικό που αφορούσε τον στολίσκο.

Στα τέλη Απριλίου, ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε σκάφη του στολίσκου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης.

Πηγή: skai.gr

