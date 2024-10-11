Ιταλία, Γαλλία κι Ισπανία ζητούν τέλος των επιθέσων σε κυανόκρανους από Ισραήλ

«Βασιζόμαστε στις προσπάθειες του Ισραήλ, υπέρ της ασφάλειας των αποστολών του ΟΗΕ -όπως και των διμερών αποστολών - που έχουν ως στόχο την διατήρηση της ειρήνης στον Λίβανο και της ασφάλειας των διεθνών οργανισμών που βρίσκονται στην περιοχή».

Αυτό τονίζουν, σε κοινή τους, γραπτή δήλωση η οποία υιοθετήθηκε στο περιθώριο της συνόδου Med9 της Κύπρου, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Ζητάμε επίσης, άμεση κατάπαυση του πυρός και πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 από όλες τις πλευρές διότι είναι ο μόνος τρόπος για να επιτραπεί στο λαό του Ισραήλ και του Λιβάνου να επιστρέψουν στις εστίες τους», προσθέτουν οι τρεις ηγέτες.

Στη δήλωση, παράλληλα, οι επικεφαλής των τριών ευρωπαϊκών χωρών εκφράζουν την καταδίκη και αποδοκιμασία τους και υπογραμμίζουν ότι οι επιθέσεις κατά των κυανοκράνων στον Λίβανο «αποτελούν σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεων του Ισραήλ, βάσει του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας και του διεθνούς, ανθρωπιστικού δικαίου». «Για τις επιθέσεις αυτές δεν υπάρχει δικαιολογία και θα πρέπει να σταματήσουν άμεσα», υπογραμμίζουν οι Τζόρτζια Μελόνι, Εμανουέλ Μακρόν και Πέδρο Σάντσεθ.

«Απαράδεκτες» οι επιθέσεις εναντίον της UNIFΙL στον Λίβανο, λένε οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας και της Ιταλίας

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε σήμερα «να σταματήσει κάθε είδους βία» σε βάρος της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) χαρακτηρίζοντας «παντελώς απαράδεκτο» το νέο επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα, στο οποίο τραυματίστηκαν δύο κυανόκρανοι.

«Αυτό που συνέβη στην έδρα της UNIFIL στον Λίβανο (…) είναι εντελώς απαράδεκτο», είπε ο Σάντσεθ στη Σύνοδο Κορυφής Μεσογειακών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Med9) στην Κύπρο.

Τον ίδιο χαρακτηρισμό απέδωσε και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η χώρα της οποίας έχει αναπτύξει περίπου 1.000 στρατιώτες στο πλαίσιο αυτής της αποστολής. «Το γενικό επιτελείο της UNIFIL και δύο ιταλικές βάσεις επλήγησαν από τα πυρά (…) των ισραηλινών δυνάμεων (…) Δεν είναι αποδεκτό και παραβιάζει όσα καθορίστηκαν» από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, είπε η Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

