DW: Tι θα φέρει ο Σολτς στην Κωνσταντινούπολη;

Η επίσημη ανακοίνωση της καγκελαρίας είναι λιτή αλλά δίνει το στίγμα: «Στις 19 Οκωβρίου ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η μετανάστευση και θέματα οικονομικής πολιτικής. Στο τέλος θα δοθεί κοινή συνέντευξη Τύπου».



Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γκέοργκ Μπύχνερ χαρακτήρισε μάλιστα την Τουρκία «σημαντικό εταίρο» αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας σε μια νέα «ομάδα επαφής για την Ουκρανία».

Απελάσεις εξπρές στην Τουρκία προσεχώς

Πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την Τουρκία να παίζει σημαντικό και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενο ρόλο στην περιοχή, το μεταναστευτικό και συγκεκριμένα το ζήτημα των απελάσεων (επιστροφών) Τούρκων πολιτών αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο, λαμβάνοντας υπόψιν πρόσφατες δηλώσεις της υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ. Σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα και όπως έγινε αντιληπτό αυτή την εβδομάδα στη γερμανική βουλή, θα μπορούσαν τις επόμενες εβδομάδες να επισπευσθούν πτήσεις απελάσεων και προς την Τουρκία.



Προς το παρόν, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα tagesschau.de, η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την τουρκική κυβέρνηση. «Εργαζόμαστε με αυτό τον σκοπό και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε επιτυχίες τις επόμενες εβδομάδες» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ήδη σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα το υπ. Εσωτερικών έχει ζητήσει από τα κρατίδια να συντάξουν σχετικές λίστες, ενώ οι σχετικές ταχείες διαδικασίες απελάσεων θα μπορούσαν να διεκπεραιώνονται και από τα τουρκικά προξενεία στην Γερμανία, αναφέρει το δημοσίευμα. Σημειωτέον ότι μετά τους αυτούντες άσυλο από τη Συρία και το Αφγανιστάν ακολουθεί η Toυρκία.

H Τουρκία περιμένει πράσινο φως για Eurofighter

Από την άλλη πλευρά η Τουρκία φαίνεται ότι ζητά ανταλλάγματα, ενώ πάγιο είναι το αίτημά της από τη Γερμανία για πράσινο φως για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, τις οποίες επικαλείται τηλεγράφημα του dpa, η τουρκική κυβέρνηση αναμένει «πρόοδο» στην αγορά Eurofighter και προσμένει «θετικά μηνύματα από τη Γερμανία», η οποία μέχρι στιγμής μπλόκαρε τη διαδικασία. Σύμφωνα με τον υπ. Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, η Τουρκία έχει ήδη αποσπάσει το «ναι» της Μ. Βρετανίας και της Ισπανίας, όχι όμως και της Γερμανίας, η οποία είναι συμπαραγωγός.



Στην κυβερνητική ενημέρωση πάντως ο αν. κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν φειδωλόςόταν ρωτήθηκε για τα Eurofigher, επικαλούμενος την εμπιστευτικότητα των συνομιλιών για θέματα άμυνας και εξοπλισμών, όμως σχολίασε ότι πάντα «κάτι νέο» μπορεί κανείς να αναμένει από μια επίσκεψη του καγκελαρίου. Πέρυσι τον Νοέμβριο,κατά την επεισοδιακή επίσκεψη Ερντογάν στο Βερολίνο, η γερμανική κυβέρνηση απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στο επίμαχο θέμα.

Spiegel: Από 1,2 εκατομ. στα 250 εκατομ. για εξοπλιστικά

Έκτοτε όμως έχουν αλλάξει πολλά. Και ενδεχομένως, αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ του Spiegel,και η στάση της Γερμανίας ως προς τις εξαγωγές εξοπλιστικών συστημάτων προς την Τουρκία. Από το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 μέχρι σήμερα και με φόντο τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις οποίες επιρρίπτει η Δύση στην Τουρκία απέναντι σε δημοσιογράφους, αντιφρονούντες, πολιτικούς αντιπάλους, δικαστές και καλλιτέχνες, είχαν περιοριστεί στο ελάχιστο οι αποστολές στρατιωτικών εξοπλισμών στην Τουρκία.



Χαρακτηριστικά στο τέλος του 2023 ανέρχονταν συνολικά σε 1,22 εκατομμύρια ευρώ (17 συμβάσεις). Σύμφωνα με το Spiegel, το οποίο κάνει λόγο για στροφή της γερμανικής κυβέρνησης στο θέμα των εξαγωγών εξοπλισμών στην Τουρκία, οι νέες εγκρίσεις αδειών ανέρχονται σε πάνω από 250 εκατομ. ευρώ. Αυτές αφορούν 100 κατευθυνόμενους αντιαεροπορικούς πυραύλους και τορπίλες για το τουρκικό ναυτικό καθώς και εξαρτήματα για τον εκσυγχρονισμό υποβρυχίων και φρεγατών.

