Ιράν: Νέο προπαγανδιστικό βίντεο ενόψει της ισραηλινής επίθεσης

Νέο προπαγανδιστικό βίντεο ενόψει της ισραηλινής επίθεσης δημοσίευσαν την Παρασκευή οι Φρουροί της Επανάστασης. Στο βίντεο εμφανίζονται σκηνές από την ιρανική πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου, αλλά και την αμυντική τεχνολογία του Ιράν.

«Οι ανώτεροι διοικητές των ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησαν ότι η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε ανοησία του σιωνιστικού καθεστώτος θα είναι βαρύτερη από τη Sadeq 2 (δεύτερη ιρανική πυραυλική επίθεση)» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να δουν ειρήνη και ηρεμία στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. «Οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν οι σχέσεις μεταξύ χωρών [στη Μέση Ανατολή] να αναπτυχθούν ειρηνικά», ανέφερε σε συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.



Σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο, η κατάσταση στην περιοχή έχει κλιμακωθεί δραματικά επειδή το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει «κανένα διεθνές νομικό και ανθρωπιστικό πρότυπο».

Όλες οι επιλογές βρίσκονται «στο τραπέζι» για την επίθεση στο Ιράν στο Τελ Αβίβ, χωρίς όμως να λαμβάνονται οριστικές αποφάσεις. Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συνεδρίασε το βράδυ της Πέμπτης για να συζητήσει μια πιθανή ισραηλινή απάντηση στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους της Τεχεράνης στη χώρα την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, δεν ελήφθη καμία ουσιαστική απόφαση, καθώς ο συντονισμός για το θέμα μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ουάσιγκτον συνεχίζεται, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

