O Ντόναλτ Τραμπ δεσμεύεται να ενισχύσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Τη σταθερή υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στην ελληνοαμερικανική κοινότητα και τη δέσμευση του να ενισχύσει περαιτέρω τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπογράμμισε ο ανώτατος σύμβουλος του για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρίτσαρντ Γκρένελ.

Ο Αμερικανός πρέσβης ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στην εκδήλωση που οργάνωσαν οι «Greeks for Trump» στο ιστορικό κτήριο Union League στη Φιλαδέλφεια με στόχο να κινητοποιήσουν την ελληνοαμερικανική κοινότητα καθώς μπαίνουμε στη τελική ευθεία για τις αμερικανικές εκλογές.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν σημαντικά στελέχη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, επιχειρηματίες και υποστηρικτές του Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ρίτσαρντ Γκρένελ επικεντρώθηκε σε θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Ελληνοαμερικανούς, όπως είναι η προώθηση των θρησκευτικών ελευθεριών και η στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και η προώθηση της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Επιπλέον, εστίασε και στα ζητήματα εσωτερικής επικαιρότητας. Ειδικότερα παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του Τραμπ για τη μείωση των φόρων, τη μείωση του πληθωρισμού και την αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Συμπρόεδροι της εκδήλωσης ήταν οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλλιωτάκη, καθώς και ο ομογενής επιχειρηματίας Χρήστος Μαραφάτσος, ο οποίος από την πλευρά του εξήγησε ότι ο Ρίτσαρντ Γκρένελ δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την ελληνική κοινότητα.

«Αυτή είναι μια κομβική στιγμή για τη χώρα μας και οι Ελληνοαμερικανοί έχουν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Η ηγεσία του προέδρου Τραμπ συνεχίζει να μας φέρνει αποτελέσματα και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας», τόνισε ο Χρήστος Μαραφάτσος.

Οι Ελληνοαμερικανοί για τον Τραμπ

Οι Ελληνοαμερικανοί για τον Τραμπ είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε το 2016 για να εκφράσει σε εθνικό αμερικανικό επίπεδο τις ανησυχίες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας ιδιαίτερα για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, τη θρησκευτική ελευθερία και την πολιτιστική κληρονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

