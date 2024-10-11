Μπάιντεν προς Ισραήλ: Μην πυροβολείτε τους κυανόκρανους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι ζητά από το Ισραήλ να μην πυροβολεί κυανόκρανους (UNIFIL) κατά τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε εσωτερική έρευνα, μετά τον τραυματισμό δύο Ινδονήσιων κυανοκράνων ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, από ισραηλινά πυρά την Πέμπτη, ενώ νέο περιστατικό με τραυματισμό δυο κυανόκρανων από τη Σρι Λάνκα σημειώθηκε την Παρασκευή.

Οι IDF τόνισαν ότι είχαν δώσει πριν από το συμβάν εντολή στο προσωπικό της UNIFIL να μεταβεί σε προστατευόμενες περιοχές και να παραμείνει εκεί για ώρες.

Η UNIFIL ανακοίνωσε νωρίτερα πως δυο κυανόκρανοι από τη Σρι Λάνκα τραυματίστηκαν κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, εκτιμώντας πως τα πυρά του ισραηλινού στρατού συνιστούν "πολύ μεγάλο κίνδυνο" για τους στρατιώτες της.

Το απόγευμα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε ότι προέτρεψε τον Ισραηλινό ομόλογό του Γιόαβ Γκάλαντ να εγγυηθεί την ασφάλεια των δυνάμεων της UNIFIL στον Λίβανο.

"Παρότρυνα για την εγγύηση της ασφάλειας των δυνάμεων της UNIFIL και τον συντονισμό των προσπαθειών για να στραφούν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια διπλωματική οδό το συντομότερο δυνατό", τόνισε ο Όστιν σε ανάρτησή του στο X μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες το βράδυ με τον Γκάλαντ.

Από πλευράς τους, οι IDF σημειώνουν ότι έδωσαν οδηγίες στα μέλη της UNIFIL να καταφύγουν σε προστατευμένους χώρους, ώρες πριν το τελευταίο περιστατικό.

Την ανησυχία της Ελλάδας για τη στοχοποίηση της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο Χ.



