Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στην Ιταλία μεταβαίνουν σήμερα ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα ξεκινώντας την τετραήμερη επίσημη επίσκεψή τους στη χώρα η οποία συμπίπτει με την 20ή επέτειο του γάμου τους στις 9 Απριλίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Βασιλιάς θα γίνει ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα μιλήσει και στα δύο σώματα του ιταλικού κοινοβουλίου.

King Charles and Queen Camilla will spend their 20th wedding anniversary evening as guests of honour at a state banquet in Rome.



The royals will join Italian VIPs at the black-tie dinner, held as part of the couple's four-day state visit to Italy. @nickdixonitv reports. pic.twitter.com/E4tuIdfE6y April 7, 2025

Ο Βασιλιάς θα έχει επίσης συνάντηση με τον Ιταλό Πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι ενώ με τη σύζυγό του θα παραστούν σε ένα κρατικό δείπνο στο Palazzo Quirinale, το οποίο θα διοργανώσει ο πρόεδρος το βράδυ 9ης Απριλίου. Επιπλέον, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται μια κοινή πτήση πάνω από τη Ρώμη από την Ιταλική Αεροπορία και το ακροβατικό σμήνος "Red Arrows" της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, με σκοπό να τιμηθούν οι στρατιωτικοί δεσμοί μεταξύ των δύο εθνών.

Στη Ραβέννα ο Κάρολος και η Καμίλα θα σηματοδοτήσουν κατά τη διάρκεια δεξίωσης στο δημαρχείο την 80ή επέτειο από την απελευθέρωση της επαρχίας από τη ναζιστική κατοχή, στις 10 Απριλίου 1945.

Παρά τις πρόσφατες ανησυχίες για την υγεία του Βασιλιά Καρόλου, ο οποίος συνεχίζει τη θεραπεία για τον καρκίνο, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έχουν διαβεβαιώσει ότι το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Μόλις πριν από λίγες μέρες, ο Κάρολος επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντά του μετά από σύντομη νοσηλεία λόγω παρενεργειών από τη θεραπεία του, δείχνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει τις υποχρεώσεις του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.