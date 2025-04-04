Λογαριασμός
Ο βασιλιάς Κάρολος με μια φλογέρα από καρότο παίζει το «φεγγαράκι μου λαμπρό» - Δείτε βίντεο

Ο Κάρολος συμμετείχε σε εκδήλωση στο Κάστρο του Ουίνδσορ όπου η έπαιξε Ορχήστρα Λαχανικών του Λονδίνου, που δημιουργεί ήχους με  λαχανικά ως μουσικά όργανα

Κάρολος

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' χρησιμοποίησε ένα καρότο για να παίξει το παιδικό τραγούδι «Twinkle, Twinkle Little Star» (φεγγαράκι μου λαμπρό) κατά τη διάρκεια δεξίωσης που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε προς τιμήν των ανθρώπων που προσφέρουν στη μουσική σε κοινοτικό επίπεδο σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν μέλη από τοπικές χορωδίες και δημιουργικές ομάδες. 

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία της Ορχήστρας Λαχανικών του Λονδίνου, μιας πρωτοποριακής μουσικής ομάδας που δημιουργεί ήχους χρησιμοποιώντας φρέσκα λαχανικά ως μουσικά όργανα.

Τα μέλη της προσέφεραν στον Βασιλιά μια φλογέρα κατασκευασμένη από καρότο, και εκείνος δεν δίστασε να τη χρησιμοποιήσει, συμμετέχοντας με ενθουσιασμό σε μια ζωντανή εκτέλεση του «Twinkle, Twinkle Little Star».
 

