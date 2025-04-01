Ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε σήμερα στις επίσημες υποχρεώσεις του έπειτα από μία παύση τριών ημερών, προκειμένου να αναρρώσει από «παρενέργειες» της θεραπείας που λαμβάνει κατά του καρκίνου.

Ο Κάρολος εμφανίστηκε χαμογελαστός κατά τη διάρκεια μιας τελετής απονομής τιμητικών μεταλλίων στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο δυτικό Λονδίνο.

Ο μονάρχης, ηλικίας 76 ετών, που κάνει θεραπείες για περισσότερο από έναν χρόνο για έναν καρκίνο, το ακριβές είδος του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, πήρε εντολή από τους γιατρούς του την Πέμπτη να ξεκουραστεί, καθώς εκδήλωσε «παρενέργειες» από τα φάρμακα που λαμβάνει.

Ένα περιστατικό που χαρακτηρίστηκε από μια πηγή του παλατιού «μικρή διακοπή σε έναν δρόμο που πηγαίνει σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση».

Φορώντας στρατιωτική περιβολή, ο βασιλιάς έσφιξε το χέρι των προσώπων που διακρίθηκαν, μεταξύ άλλων της παγκόσμια πρωταθλήτριας στο έπταθλο Καταρίνα Τζόνσον-Τόμσον και της χορεύτριας του Royal Opera House Μαριανέλα Νούνιες.

Ο βασιλιάς θα έχει και άλλες υποχρεώσεις αυτήν την εβδομάδα, μεταξύ άλλων την εβδομαδιαία συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Το βασιλικό ζεύγος αναμένεται κατόπιν να επισκεφθεί την Ιταλία το διάστημα μεταξύ 7ης και 10ης Απριλίου.

Ο Κάρολος έγινε βασιλιάς μετά τον θάνατο της μητέρας του Ελισάβετ, την 8η Σεπτεμβρίου του 2022.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2024, αιφνιδίασε την υφήλιο με την ανακοίνωσή του ότι πάσχει από καρκίνο. Έναν μήνα μετά, η πριγκίπισσα Κέιτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, αποκάλυψε επίσης ότι νοσούσε από καρκίνο. Στα μέσα Ιανουαρίου η ίδια ανακοίνωσε ότι η νόσος ήταν σε ύφεση.

Ο Κάρολος ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα από τα τέλη Απριλίου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

