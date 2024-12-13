Λογαριασμός
Ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό - Νέες αεροπορικές επιδρομές από το Ισραήλ - Βίντεο

Το Al Arabiya μετέδωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, οι οποίες έπληξαν το αρχηγείο της Τέταρτης Μεραρχίας και το τάγμα ραντάρ στην ύπαιθρο της Δαμασκού

Δαμασκός

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, το Al Arabiya μετέδωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, οι οποίες έπληξαν το αρχηγείο της Τέταρτης Μεραρχίας και το τάγμα ραντάρ στην ύπαιθρο της Δαμασκού.

