Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, το Al Arabiya μετέδωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, οι οποίες έπληξαν το αρχηγείο της Τέταρτης Μεραρχίας και το τάγμα ραντάρ στην ύπαιθρο της Δαμασκού.

🚨#BREAKING: ISRAEL CONTINUES TO BOMB DAMASCUS



According to the Syrian Center for Human Rights, two military positions were attacked. pic.twitter.com/4Z4xw5Uyne — The Saviour (@stairwayto3dom) December 13, 2024

Πηγή: skai.gr

