Στις επιδιώξεις της Τουρκίας στη Συρία αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι ο στρατηγικός στόχος της Άγκυρας είναι η εξολόθρευση των Κούρδων του YPG.

Οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) ήταν ένα κεντρικό στοιχείο των συμμαχικών δυνάμεων των ΗΠΑ στον συνασπισμό κατά των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι το YPG είναι μια τρομοκρατική ομάδα, στενά συνδεδεμένη με μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) που πολέμησαν το τουρκικό κράτος για 40 χρόνια.

Παράλληλα, ο Φιντάν ανακοίνωσε ότι η πρεσβεία της Τουρκίας στη Δαμασκό θα ξεκινήσει εκ νέου τη λειτουργία της το Σάββατο, προσθέτοντας ότι η διπλωματική αντιπροσωπεία πήγε στη Συρία.

"Θέλουμε να δούμε μια Συρία χωρίς τρομοκρατία, όπου οι μειονότητες δεν θα υφίστανται κακομεταχείριση. Θέλουμε μια κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς στη Συρία", είπε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε ζωντανά στον τηλεοπτικό σταθμό NTV την Παρασκευή.

Ο αριθμός των Σύριων στην Τουρκία που επιστρέφουν στη χώρα τους θα αυξηθεί σταδιακά καθώς η Συρία σταθεροποιείται, είπε ο Τούρκος υπουργός.

Πείσαμε Ιράν και Ρωσία να μην παρέμβουν

Η Τουρκία έπεισε τη Ρωσία και το Ιράν «να μην παρέμβουν» στη Συρία κατά τη διάρκεια της επίθεσης των ανταρτών που οδήγησε στην πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, ισχυρίστηκε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το κανάλι NTV.

«Το σημαντικότερο πράγμα ήταν να μιλήσουμε στους Ρώσους και τους Ιρανούς και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα παρενέβαιναν στρατιωτικά στην εξίσωση. Μιλήσαμε με τους Ρώσους και τους Ιρανούς, κατάλαβαν» είπε ο Φιντάν. «Προκειμένου να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, προσπαθήσαμε να το κάνουμε χωρίς αιματοχυσία, συνεχίζοντας τις στοχευμένες διαπραγματεύσεις με δύο σημαντικούς παράγοντες, ικανούς να χρησιμοποιήσουν την ισχύ τους», πρόσθεσε.

Για τον Φιντάν, εάν ο Μπασάρ αλ Άσαντ λάμβανε βοήθεια από τη Ρωσία και το Ιράν, υπήρχε κίνδυνος «η νίκη της αντιπολίτευσης (…) να έπαιρνε πολύ χρόνο και θα ήταν αιματηρή».

«Όμως οι Ρώσοι και οι Ιρανοί είδαν ότι δεν είχε νόημα. Επένδυσαν στο λάθος άτομο. Επιπλέον, οι συνθήκες στην περιοχή, όπως και παγκοσμίως, δεν είναι οι ίδιες», είπε.

Μέσα σε έντεκα ημέρες από τότε που ξεκίνησε την επίθεση, ο συνασπισμός των ανταρτών υπό την ηγεσία της ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ κατέλαβε τη Δαμασκό και ανέτρεψε τον Άσαντ ο οποίος κατέφυγε μαζί με την οικογένειά του στη Ρωσία.

