“Βαρόμετρο Ελπίδας” με πρωτοβουλία του ελβετικού Πανεπιστημίου St. Gallen

Πόσο αισιόδοξοι είναι οι άνθρωποι για το μέλλον; Πόσοι ελπίζουν σε ένα καλύτερο κόσμο; Το Hope Barometer, η διεθνής διαδικτυακή έρευνα με θέμα την ελπίδα, μετράει ακριβώς αυτό. Ξεκίνησε το 2009, με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου St. Gallen της Ελβετίας κι έκτοτε διεξάγεται σε ετήσια βάση. Πλέον, το St. Gallen δεν είναι μόνο του. Συνεργάζεται με φημισμένα πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς σε περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, η Κολομβία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Γαλλία, η Ινδία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Νιγηρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Νότια Αφρική, ενώ φέτος η χώρα μας συμμετέχει για πρώτη φορά.

Στην περυσινή έρευνα το κοινό ρωτήθηκε για τις προσδοκίες του για το μέλλον σε διάφορους τομείς, για τις ελπίδες τους σε προσωπικό επίπεδο, για τις αξίες τους. Φέτος η έρευνα θα περιλαμβάνει και ερωτήσεις γύρω από την κλιματική αλλαγή και την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε στην έρευνα κάντε κλικ στον εξής σύνδεσμο: https://ww2.unipark.de/uc/greece2024/

Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 15'. Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές, ενώ τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς. Μπορείτε να σταματήσετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Προϋπόθεση είναι να είστε άνω των 18 ετών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.