Κάποιες από τις ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα έως τώρα στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός κρατούνταν σε σήραγγες της Χαμάς για έως και οκτώ μήνες συνεχώς, χωρίς να βλέπουν το φως της ημέρας και έχοντας ελάχιστη ανθρώπινη επαφή, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός υψηλόβαθμος αξιωματικός.

Τρεις άμαχες Ισραηλινές και τέσσερις γυναίκες στρατιώτες έχουν αφεθεί έως τώρα ελεύθερες στην κατάπαυση πυρός, που ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου. Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ άφησε ελεύθερους 290 Παλαιστίνιους καταδικασθέντες και κρατούμενους.

«Κάποιες εξ αυτών μας είπαν ότι τους τελευταίους μήνες, ότι όλο αυτόν τον καιρό, βρίσκονταν σε σήραγγες, υπογείως», δήλωσε διαδικτυακά σε δημοσιογράφους ο αναπληρωτής επικεφαλής του υγειονομικού σώματος του ισραηλινού στρατού, ο συνταγματάρχης Δρ. Αβι Μπάνοφ. «Κάποιες εξ αυτών ήταν μόνες τους όλο το διάστημα που πέρασαν εκεί», δήλωσε. «Αυτές που είπαν ότι ήταν μαζί ήταν σε καλύτερη κατάσταση».

Ο ισραηλινός στρατός εποπτεύει τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι όμηροι όταν φθάνουν σε ισραηλινό έδαφος. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς για σχόλιο.

Οι όμηροι δήλωσαν ότι η μεταχείρισή τους βελτιώθηκε τις ημέρες πριν από την απελευθέρωσή τους, δήλωσε ο Μπάνοφ, όταν τους επετράπη να κάνουν ντους, να αλλάξουν ρούχα και να έχουν καλύτερη σίτιση. Φάνηκαν να είναι σε καλή κατάσταση και να χαμογελούν σε βίντεο τις ημέρες της απελευθέρωσής τους.

Επικαλούμενος την προστασία της ιδιωτικότητας των ομήρων, ο Μπάνοφ δεν ήθελε να διευκρινίσει εάν κάποια από τις επτά γυναίκες έφερε σημάδια βασανιστηρίων ή κακοποίησης.

Κάποιες δεν είχαν λάβει σωστή φροντίδα για τραύματα που υπέστησαν όταν αιχμαλωτίστηκαν κατά την επίθεση υπό τη Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, και κάποιες εμφάνιζαν ενδείξεις «ήπιας ασιτίας», δήλωσε ο ίδιος.

Οι τρεις άμαχες Ισραηλινές, που αφέθηκαν ελεύθερες την πρώτη ημέρα της κατάπαυσης πυρός, πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο χθες, Κυριακή. Οι τέσσερις γυναίκες στρατιώτες, που αφέθηκαν ελεύθερες στη δεύτερη ανταλλαγή της εκεχειρίας το Σάββατο, συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε άλλο ιατρικό κέντρο.

Ο Εϊτάν Γκονέν, πατέρας της 24χρονης Ρόμι Γκονέν που απελευθερώθηκε στις 19 Ιανουαρίου, δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ισραήλ Kan: «Η Ρόμι είναι αξιοθαύμαστη. Συναντήσαμε μια ώριμη, εξαιρετική γυναίκα που μας εξέπληξε όλους».

Ο Γκονέν δεν ήθελε να δώσει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της ή για τη δοκιμασία της. Αλλά είπε ότι ενώ η Ρόμι βρισκόταν υπό κράτηση, είχε ακούσει κάποιες από τις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις που είχε δώσει ο ίδιος.

«Ακόμα κι αν μόλις το 10% των συνεντεύξεων φθάσει στα αυτιά των ομήρων, αυτό είναι αρκετό για να τους δώσει δύναμη», είπε ο Γκόνεν. «Αυτό της έδωσε πολλή δύναμη, ενέργεια και μεγάλη ελπίδα».

Πάνω από 250 άνθρωποι συνελήφθησαν όμηροι στην επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023. Περίπου οι μισοί αφέθηκαν ελεύθεροι ένα μήνα αργότερα κατά την προηγούμενη ανακωχή του πολέμου και άλλοι έχουν ανακτηθεί νεκροί ή ζωντανοί κατά τις εχθροπραξίες. Το Ισραήλ συνεχίζει να έχει κατάλογο με 90 ομήρους στη Γάζα, με περίπου 30 εξ αυτών να έχουν κηρυχθεί νεκροί.

Είκοσι έξι γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς ή τραυματισμένοι όμηροι πρόκειται ακόμα να απελευθερωθούν στην πρώτη φάση, διάρκειας έξι εβδομάδων, της εκεχειρίας.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

