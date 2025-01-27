Τρεις μήνες μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ από Ισραηλινούς στρατιώτες ένα νέο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα που δείχνει τον αποθανόντα ηγέτη να περιφέρεται στη νότια Γάζα με το κεφάλι του καλυμμένο με κάποιο είδος κουβέρτας.

Εμφανιζόμενος σαν τον Γκάνταλφ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, το νέο βίντεο υποτίθεται ότι απεικονίζει τον ηγέτη της Χαμάς να πολεμά στις κατεστραμμένες και γεμάτο ερείπια γειτονιές με τον Ισραηλινό Στρατό.

Το νέο υλικό είναι μέρος της σειράς ντοκιμαντέρ – What is Hidden is Greater – που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι του Κατάρ, Al Jazeera.

Καθώς ο Σινουάρ περιπλανιόταν στη νότια Γάζα δεν είναι ξεκάθαρο γιατί είναι ντυμένος με αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα με μια έκθεση, υποτίθεται ότι ήταν μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο πολίτη και έτσι μπόρεσε να πλησιάσει περιοχές όπου ήταν παρών οι Ισραηλινοί στρατιώτες.

Ωστόσο, από την εικόνα αυτή του Σινουάρ δημιουργούνται ερωτήματα όπως γιατί ήταν μόνος του με λίγους άντρες; Ποιο ήταν το νόημα αυτού του ταξιδιού; Τι έψαχνε;

New Al-Jazeera documentary shows their “journalists” accompanying Sinwar and other H×mas terrorists, during and after the October 7 massacre.



Al-Jazeera should be banned everywhere, just like it is banned in UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Egypt, and Israel.pic.twitter.com/zzDZ7fQZmn — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 25, 2025

Πηγή: skai.gr

