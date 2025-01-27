DW: Μετ’ εμποδίων εφαρμόζεται η εκεχειρία στη Γάζα

Αν και μετ’ εμποδίων, η συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα συνεχίζει να εφαρμόζεται. Από σήμερα το πρωί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις εστίες τους στο βόρειο τμήμα του θύλακα, αφού αποχώρησε μεγάλο τμήμα των ισραηλινών δυνάμεων, που μέχρι σήμερα νωρίς το πρωί βρίσκονταν στον λεγόμενο «Άξονα Νετσαρίμ», που χώριζε την Λωρίδα της Γάζας σε βόρειο και νότιο τμήμα, ήδη από τον δεύτερο μήνα του πολέμου που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023.



Η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας, αφού χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός του Κατάρ Αλ-Θάνι διαβεβαίωσε την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι η οργάνωση Χαμάς θα απελευθερώσει την νεαρή πολίτη όμηρο, Αρμπέλ Γιεχούντ, μεθαύριο Πέμπτη (29/1), μαζί με έναν ακόμα ισραηλινό όμηρο. Έτσι, όλα δείχνουν ότι η απελευθέρωση άλλων τεσσάρων ομήρων θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, και αντίστοιχα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει πάνω από 100 Παλαιστινίους βαρυποινίτες που κρατούνται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της χώρας.

Ισοβίτες σε Τουρκία, Τυνησία, Αλγερία

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως ορίζει η συμφωνία εκεχειρίας, οι Παλαιστίνιοι ισοβίτες που αποφυλακίστηκαν το περασμένο Σάββατο, δεν θα επιστρέψουν στην Δυτική Όχθη. Έχουν ήδη μεταφερθεί προσωρινά για μερικές ημέρες στην Αίγυπτο, ενώ, όπως πληροφορήθηκε η DW από καλά πληροφορημένες πηγές, πρόκειται να μεταφερθούν στην Τυνησία, στην Αλγερία και στην Τουρκία, όπου και θα παραμείνουν για ένα έτος. Παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι μεταξύ των χωρών αυτών θα συγκαταλεγόταν και το Κατάρ, η κυβέρνηση της Ντόχα αρνήθηκε να τους δεχθεί. Δεν αποκλείεται η επιλογή των συγκεκριμένων χωρών να αποτελέσει στο μέλλον πρόκριμα για μία ενδεχόμενη «ασφαλή εξορία» ηγετικών στελεχών της Χαμάς, εάν τελικά οι διαπραγματεύσεις θα κατευθυνθούν προς μία τέτοια λύση. Για την ώρα όμως η παλαιστινιακή οργάνωση φαίνεται να έχει ανακτήσει τον έλεγχο της Γάζας, τη στιγμή που τα ισραηλινά στρατεύματα αποχωρούν σταδιακά από περιοχές του θύλακα, σύμφωνα πάντα με όσα έχουν οριστεί για το πρώτο στάδιο της εκεχειρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το «σχέδιο εκκένωσης» προκαλεί αντιδράσεις

Στο μεταξύ, η Ιορδανία και η Αίγυπτος απέρριψαν χθες με επίσημες δηλώσεις τους την ιδέα που εξέφρασε δημόσια ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε κατ’ ιδίαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιορδανό Μονάρχη, Αμπντάλλα Β’, του είπε ότι οι κυβερνήσεις του Αμμάν και του Καΐρου θα κληθούν να αποδεχθούν στο έδαφός τους Παλαιστινίους πρόσφυγες από την Γάζα, για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. «Η Ιορδανία είναι για τους Ιορδανούς και η Παλαιστίνη για τους Παλαιστινίους» ήταν η λακωνική ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο Ιορδανός Υπουργός Εξωτερικών, Άιμαν Σάφαντι, ενώ στο ίδιο κλίμα κινήθηκε επίσημη ανακοίνωση της Αιγύπτου που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες αργότερα.



Δεν είναι σίγουρο ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις του νέου ενοίκου του Λευκού Οίκου ως προς το ακανθώδες ανοικτό ζήτημα της διαχείρισης της κατάστασης στη Γάζα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το έγκυρο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Χάνταθ, τα κύρια σημεία του «σχεδίου εκκένωσης» της Γάζας, που επεξεργάζεται το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ συνοψίζονται στην μεταφορά περίπου ενάμισι εκατομμυρίου Παλαιστινίων κατοίκων της Γάζας σε τρεις αραβικές και μία ασιατική πολυπληθή μουσουλμανική χώρα. Η παραμονή τους εκεί θα διαρκέσει από έξι μήνες έως έναν χρόνο και κατά το διάστημα εκείνο οι εργασίες ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας θα ξεκινήσουν. Ο χρονικός ορίζοντας της προσωρινής παραμονής των κατοίκων της Γάζας στο εξωτερικό υπολογίζεται να διαρκέσει έως τις αρχές του 2026, οπότε και θα επιστρέψουν στις εστίες τους και θα συνεισφέρουν στην ανοικοδόμησή τους.



Η μοναδική θετική αντίδραση ως προς τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με το φερόμενο υπό εξέταση «σχεδίου εκκένωσης» του Τραμπ προήλθε από τον ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών, Μπετσαλέλ Σμότριτς, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από κάποια επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Κρίσιμη η αυριανή επίσκεψη Ουίτκοφ

Κρίσιμη σημασία αναμένεται να έχει η αυριανή επίσκεψη στο Ισραήλ του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου για τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, Στίβεν Ουίτκοφ, και διάχυτο είναι το κλίμα αναμονής – αλλά και αμηχανίας – εκ μέρους των ισραηλινών κέντρων λήψεως αποφάσεων, όχι μόνο ως προς τις πληροφορίες που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας για τον τρόπο με τον οποίον οι ΗΠΑ σκέφτονται να διαμορφώσουν την ‘επόμενη μέρα’ της Γάζας, αλλά και ως προς την πορεία των διμερών σχέσεών τους με το Ισραήλ. Μεταξύ των ζητημάτων που φέρονται να περιέχονται στην ατζέντα των συναντήσεων Ουίτκοφ είναι ο συντονισμός των κινήσεων των δύο χωρών ως προς το μέτωπο του Λιβάνου, το Ιράν και τους περιφερειακούς του συμμάχους, αλλά και, τέλος, ως προς τον καθορισμό της ημερομηνίας της κατ’ ιδίαν συνάντησης Νετανιάχου-Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου 15νθημέρου του Φεβρουαρίου.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.