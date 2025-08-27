Ισραήλ: Η κυβέρνηση απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την εξαίρεση των ΗΠΑ, κάλεσε την Πέμπτη το Ισραήλ να σταματήσει νέες επιχειρήσεις στη Γάζα, και να άρει χωρίς όρους τους περιορισμούς στη βοήθεια των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης στην οποία στηρίχθηκε ο ΟΗΕ για να κηρύξει κατάσταση λιμού στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχο του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Η χώρα περιόρισε αυστηρά την ανθρωπιστική βοήθεια και μερικές φορές τη διέκοψε τελείως στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε έπειτα από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

"Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Εντεν Μπαρ Ταλ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Τύπο, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) είναι "πολιτικοποιημένο" και το κατηγόρησε ότι "παραποίησε" αρκετά στοιχεία της έκθεσης που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου.

"Τώρα, εάν το IPC δεν το κάνει (να αποσύρει την έκθεσή του σ.σ.), εμείς θα απευθυνθούμε στους δωρητές, θα τους ενημερώσουμε για τις ελλείψεις αυτές", απείλησε ο Μπαρ Ταλ απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

"Είμαστε βέβαιοι ότι θα καταλήξουν στο σωστό συμπέρασμα: να μην χρηματοδοτούν πλέον ένα ινστιτούτο έρευνας που είναι πολιτικοποιημένο, χειραγωγικό και το οποίο δρα ως ένα εργαλείο στην υπηρεσία μιας διεφθαρμένης τρομοκρατικής οργάνωσης", δήλωσε.

Έπειτα από μήνες προειδοποίησης, το IPC, που έχει την έδρα του στη Ρώμη, κήρυξε στις 22 Αυγούστου κατάσταση λιμού που πλήττει 500.000 ανθρώπους στην επαρχία της Γάζας, η οποία καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο του παλαιστινιακού εδάφους συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας.

Το IPC, που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, προέβλεψε επίσης ότι ο λιμός θα εξαπλωθεί στις επαρχίες Ντέιρ ελ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και Χαν Γιούνις, στο νότιο, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας περίπου τα δύο τρίτα της Γάζας.

Ο λιμός στη Γάζα "θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί" χωρίς "τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ", είχε κατηγορήσει τότε στη Γενεύη ο επικεφαλής του συντονισμού των ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ. "Αυτός ο λιμός θα μας στοιχειώνει και πρέπει να μας στοιχειώνει όλους", είχε τονίσει.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τα συμπεράσματα του IPC ως "χονδροειδή ψεύδη", προσθέτοντας ότι η χώρα του "δεν έχει πολιτική λιμοκτονίας" του πληθυσμού και επικαλέστηκε τα στοιχεία για τη βοήθεια στη Γάζα, που ο ίδιος είχε επιτρέψει να εισέλθει.

Η Cogat, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας αρμόδια για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, κατήγγειλε επίσης την έκθεση του IPC ως "ψευδή και μεροληπτική".

Σε μήνυμα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η Cogat δήλωσε ότι σχεδόν 280 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα χθες, Τρίτη.

Οι ανθρωπιστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας αμφισβητούν συχνά την εγκυρότητα τέτοιων δηλώσεων, τονίζοντας ότι οι ισραηλινές αρχές δεν τους επιτρέπουν να λειτουργούν αποτελεσματικά στο παλαιστινιακό έδαφος για να ανταποκριθούν στην ανθρωπιστική κρίση.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

