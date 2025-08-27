Ζελένσκι: Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν με την ομάδα του Τραμπ την Παρασκευή

Ο Άντρι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, και ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ θα έχουν συνάντηση με την ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αύριο θα υπάρξουν συναντήσεις στην Ελβετία. Την Παρασκευή - στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Νέα Υόρκη - συναντήσεις με την ομάδα του προέδρου Τραμπ. Όλοι όσοι εργάζονται για το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας θα συμμετάσχουν - οι στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές συνιστώσες των εγγυήσεων ασφαλείας».

«Ο στόχος είναι (η διαδικασία) να επιταχυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να γίνει μοχλός - μοχλός επιρροής: οι Ρώσοι πρέπει να δουν πόσο σοβαρός είναι ο κόσμος και πόσο κακές θα είναι οι συνέπειες για τη Ρωσία εάν συνεχιστεί ο πόλεμος» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι «από τη Μόσχα έρχονται πολύ θρασύτατα αρνητικά μηνύματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, καθώς οι Ρώσοι δεν σκοπεύουν να εκπληρώσουν όσα είχαν υποσχεθεί». Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε αυξημένη πίεση στη Ρωσία.

Το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, ανέφερε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία, η οποία θα έχει συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

