Κούσνερ και Τόνι Μπλερ μετέχουν στη συνάντηση Τραμπ για το μέλλον της Γάζας

Ο προέδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προήδρευσε μιας συνάντησης πολιτικής για τον πόλεμο στη Γάζα την Τετάρτη, με τη συμβολή του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ και του πρώην απεσταλμένου του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Τζάρεντ Κούσνερ, ανακοίνωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ, οι κορυφαίοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, ο Μπλερ και ο Κούσνερ συζήτησαν όλες τις πτυχές του ζητήματος της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των παραδόσεων επισιτιστικής βοήθειας, της κρίσης ομήρων, των μεταπολεμικών σχεδίων και άλλων, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο αξιωματούχος περιέγραψε τη συνάντηση ως «απλώς μια συνάντηση πολιτικής», το είδος που συχνά διοργανώνει ο Τραμπ και η ομάδα του.

Ο Κούσνερ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ήταν βασικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ για θέματα Μέσης Ανατολής. Ο Μπλερ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ το 2003, έχει επίσης δραστηριοποιηθεί σε θέματα Μέσης Ανατολής.

Μπλερ και Κούσνερ συνεργάζονται με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ για αρκετούς μήνες πάνω σε ιδέες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το σχέδιο θεωρείται συστατικό στοιχείο οποιασδήποτε διπλωματικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη καταστροφή στη Γάζα και σε μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. O Τραμπ φέρεται να πιστεύει ότι η σύγκρουση πρέπει να τελειώσει σύντομα, αλλά θεωρεί επίσης ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλει και ως εκ τούτου οι ΗΠΑ πρέπει να επισπεύσουν τα πράγματα για να φτάσει η βοήθεια στους Παλαιστινίους.



Το ισραηλινό δίκτυο Ν12 επισημαίνει μια αλλαγή στην εστίαση του Τραμπ, καθώς πρόσφατα έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.



Ο Τραμπ δεν αντιτίθεται στην στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Axios, αλλά θέλει να γίνει γρήγορα. «Σε κάποιο επίπεδο, ο πρόεδρος πιστεύει ότι ο Μπίμπι θα κάνει αυτό που θέλει να κάνει», σχολίασε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον ισραηλινό σχεδιασμό της «επόμενης μέρας», βρέθηκε στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει το θέμα.

