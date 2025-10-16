Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Πιθανώς θα ανοίξει η διάβαση της Ράφα με την Αίγυπτο

Το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο αναμένεται να ανοίξει εκ νέου την Κυριακή, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιδεόν Σαάρ, τις οποίες μετέδωσε την Πέμπτη το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

«Προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες», δήλωσε ο Σαάρ, μιλώντας σε διάσκεψη για τη Μεσόγειο που διεξάγεται στη Νάπολη.

Ωστόσο, δε διευκρίνισε εάν το άνοιγμα της διάβασης αφορά την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, τη διέλευση ανθρώπων ή και τα δύο.

Πηγή: skai.gr

