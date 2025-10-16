Η Κομισιόν χαιρετίζει τη στήριξη στον Χάρτη Πορείας για τα Δικαιώματα των Γυναικών

Η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ατζά Λαμπίμπ, θα συγκαλέσει σήμερα Ευρωπαίους πολιτικούς και θεσμικούς ηγέτες, και ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών σε μια τελετή που θα σηματοδοτήσει την από μέρους τους έγκριση της Διακήρυξης των αρχών για μια κοινωνία με ισότητα των φύλων, η οποία περιλαμβάνεται στον Χάρτη Πορείας για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Ο Χάρτης Πορείας, τον οποίο παρουσίασε η Επιτροπή φέτος τον Μάρτιο, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να προωθήσει την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Θα κατευθύνει και θα στηρίξει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πολιτικής που θα προταθούν στο πλαίσιο της επόμενης στρατηγικής για την ισότητα των φύλων 2026-2030, που θα εγκριθεί ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2026.

Οι αρχές και οι στόχοι πολιτικής του Χάρτη Πορείας έχουν εγκριθεί σε όλη την ΕΕ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις τρεις Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ, και τα 27 κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ή ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, η Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, το Ίδρυμα Gates και ένα μεγάλο δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών έχουν επίσης ενταχθεί σε αυτό το κύμα στήριξης.

Η σημερινή τελετή έγκρισης αναδεικνύει την ευρεία πολιτική στήριξη για αυτή τη πρωτοβουλία και δίνει έμφαση στην ενότητα, σε μια εποχή πόλωσης και αντίδρασης στην ισότητα των φύλων. Στην τελετή θα μιλήσει η Ροξάνα Μινζάτου, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, η Επίτροπος Λαμπίμπ, η Πίνα Πιτσέρνο, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Nataša Pirc Musar, Πρόεδρος της Σλοβενίας, και ο Magnus Johannes Heunicke, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ισότητας των Φύλων της Δανίας.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ροξάνα Μινζάτου δήλωσε σχετικά: «Ενωμένοι και ενωμένες στηρίζουμε τον Χάρτη Πορείας για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Σήμερα κάνουμε τη δέσμευσή μας πράξη, επενδύοντας σε δεξιότητες, σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, και στα συστήματα φροντίδας που επιτρέπουν στις γυναίκες να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Η ισότητα δεν είναι απλά μια αρχή· είναι κάτι που χτίζουμε καθημερινά δίνοντας ευκαιρίες στις γυναίκες να ηγούνται, να εργάζονται και να ευδοκιμούν.»

Η Επίτροπος Λαμπίμπ δήλωσε σχετικά: «Ο Χάρτης Πορείας είναι η πυξίδα μας για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια πιο ισότιμη και συνεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από επτά μήνες, υποσχέθηκα να συγκροτήσω έναν ευρύ συνασπισμό στήριξης για την ανανέωση της συλλογικής δέσμευσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων. Χαίρομαι γιατί ηγέτες και ηγέτιδες από ολόκληρη την ΕΕ και από διαφορετικά επίπεδα μαζεύτηκαν για να τονίσουν για άλλη μια φορά ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και ότι έχουν σημασία για όλους τους ανθρώπους!»

