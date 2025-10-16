Βρετανία: Νεκρός σε τροχαίο ο πρώην CEO της Aviva

Ο πρώην διευθυντής της Aviva, Ντέιβιντ Μπάραλ, έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα, όταν το αυτοκίνητό του βγήκε από το δρόμο και συγκρούστηκε με ένα δέντρο.

Η οικογένειά του αποτίει φόρο τιμής στον 63χρονο επιχειρηματία μετά το θάνατό του κοντά στο Γουέδερμπι στο Δυτικό Γιορκσάιρ.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό και έχει καλέσει τυχόν μάρτυρες να προσέλθουν με πληροφορίες, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο κ. Μπάραλ οδηγούσε ένα γκρι SUV Aston Martin DBX όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό στην A58 Leeds Road λίγο μετά τις 2 μ.μ. την Τρίτη.

Σε δήλωσή της, η οικογένειά του ανέφερε: «Είμαστε όλοι απολύτως συντετριμμένοι από την απώλεια ενός υπέροχου ανθρώπου. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντέιβιντ. Θα μας λείψεις πάρα πολύ και θα είσαι πάντα στις καρδιές μας. Σ’ αγαπάμε».

Ο Ντέιβιντ Μπάραλ κατείχε ηγετικές θέσεις στην Aviva Life and Pensions μεταξύ 1999 και 2015, ενώ το 2011 ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.