Ισραηλινός στρατός: Ετοιμάζόμαστε να επεκτείνουμε την εκστρατεία στη Γάζα με επιθέσεις από «αέρα, θάλασσα και ξηρά»

Προ των πυλών η χερσαία επίθεση του Ισραήλ με τον ισραηλινό στρατό να έχει τεθεί σε ετοιμότητα και να επιβεβαιώνει πλέον με ανακοίνωση ότι είναι απλώς θέμα χρόνου. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι προετοιμάζεται για μια εκτεταμένη εκστρατεία στη Γάζα και για «την εφαρμογή ευρέος φάσματος επιθετικών σχεδίων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη επίθεση από αέρα, θάλασσα και ξηρά».

«Τάγματα και στρατιώτες του ισραηλινού στρατού αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα και είναι έτοιμοι να αυξήσουν την ετοιμότητα για τα επόμενα στάδια του πολέμου, με έμφαση σε μια σημαντική χερσαία επιχείρηση», αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ισραηλινού Στρατού.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Peter Lerner νωρίτερα ότι οι σοροί ορισμένων Ισραηλινών που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, βρέθηκαν στις παρυφές της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Mάλιστα ανέφερε πως υπάρχει η πιθανότητα τρομοκράτες να έχουν διεισδύσει στο έδαφος του Ισραήλ.

«Εξουδετερώνουμε την οργάνωση της Χαμάς, τους ηγέτες, όλους - από τον πρώτο έως τον τελευταίο», είπε και πρόσθεσε πως «Είμαστε αποφασισμένοι να απομακρύνουμε για πάντα αυτό τον τρόμο, δεν θα μπορέσει ξανά η Χαμάς να χρησιμοποιήσει το έδαφος της Γάζας για να εξαπολύει επιθέσεις στο Ισραήλ».

Επεσήμανε πως η Χαμάς, η οποία σε κάθε περίπτωση συνεχίζει να εξαπολύει ρουκέτες, βρίσκεται σε κατάσταση αταξίας και έχει κρυφτεί στα τούνελ

Μάλιστα, σύμφωνα με το haaretz, αεροσκάφη των IDF επιτέθηκαν σε μονάδα τρομοκρατών που επιχείρησαν να διεισδύσουν στο ισραηλινό έδαφος κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών με όλμους στη βόρεια περιοχή του όρους Ντοβ.

Ο εκπρόσωπος των IDF είπε ότι περίπου 30 βλήματα όλμων εκτοξεύτηκαν σε ισραηλινό έδαφος.

Η αιφνιδιαστική επιδρομή της τρομοκρατικής οργάνωσης το Σάββατο, στο νότιο Ισραήλ, σκότωσε εκατοντάδες Ισραηλινούς, κυρίως πολίτες.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επισκεφθεί Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί έξω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το γραφείο του, δίνοντας στη δημοσιότητα και ένα βίντεο από τη συνάντηση αυτήν.

Ο Νετανιάχου ακούγεται να ρωτά τους φαντάρους: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

Δεν έκανε καμία άλλη διευκρίνιση στο βίντεο αυτό, που δείχνει μόνο τους στρατιώτες να κουνούν καταφατικά το κεφάλι, απαντώντας στην ερώτησή του

🇵🇸🇮🇱🚨Benjamin Netanyahu just posted this video with the caption:



“With our fighters in the Gaza Strip, on the front line. We are all ready.”



It seems a ground invasion of the Gaza Strip is imminent.#Isarael #Hamas #palastine

#غزة_الآن #FreeGazaFromHamas #IsraeliWarCrimes pic.twitter.com/7ZZoNfv0fH