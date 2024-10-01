Το Ισραήλ «δεν προτίθεται να εισβάλει στον Λίβανο», ούτε να μείνει εκεί “επί μήνες”, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρεσβευτής στη Γαλλία, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι χερσαίες δυνάμεις του πέρασαν στη διάρκεια της νύκτας τα σύνορα για να πλήξουν θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να εισβάλουμε στον Λίβανο. Να επαναλάβουμε το λάθος που έγινε το 1982», όταν το Ισραήλ εισέβαλε στον νότιο Λίβανο από όπου ο ισραηλινός στρατός αποχώρησε το 2000, δήλωσε ο πρεσβευτής Τζόσουα Ζάρκα μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France inter.

«Δεν γνωρίζω αν είναι ζήτημα ωρών ή ημερών, αλλά σίγουρα όχι μηνών», συνέχισε ο Ισραηλινός διπλωμάτης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη νύκτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι ξεκίνησε «εντοπισμένες χερσαίες επιδρομές» σε χωριά του νότιου Λιβάνου, ισχυριζόμενος ότι στόχος του είναι το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Μετά το βαρύ πλήγμα που επέφεραν στη Χεζμπολάχ την Παρασκευή, όταν δολοφονήθηκε ο ηγέτης της Χασάν Νασράλα σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποιούσαν πως δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του φιλοϊρανικού κινήματος.

«Η ιδέα είναι πραγματικά να αναγκάσουμε τη Χεζμπολάχ να μη βρίσκεται πλέον κατά μήκος των συνόρων», σημείωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής. «Ο στόχος δεν είναι να εισβάλουμε σε όλο τον Λίβανο, ούτε να εισβάλουμε σε όλο τον νότιο Λίβανο, αλλά να καθαρίσουμε ένα μέρος του Λιβάνου κατά μήκος των συνόρων μας», διευκρίνισε.

«Πρόκειται για έναν πόλεμο που μας επιβλήθηκε. Δεν επιλέξαμε να εισέλθουμε σε πόλεμο με τον Λίβανο, όπως δεν επιλέξαμε να εισέλθουμε σε πόλεμο με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό μας το επέβαλε η Χαμάς και την επομένη η Χεζμπολάχ η οποία μας επιτέθηκε στις 8 Οκτωβρίου», εξήγησε ο Ζάρκα.

Μία ημέρα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, πριν σχεδόν έναν χρόνο, η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους και τη Χαμάς. Οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ είναι έκτοτε καθημερινές.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου το Ισραήλ επικεντρώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο βόρειο μέτωπο με στόχο να τερματιστούν οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χεζμπολάχ και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις εστίες τους οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ που έχουν εκτοπιστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.