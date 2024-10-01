Λογαριασμός
Ποια είναι η επίλεκτη μονάδα 98 του ισραηλινού στρατού

Πρόκειται για μια αερομεταφερόμενη μεραρχία αλεξιπτωτιστών και καταδρομέων των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων που υπάγεται στην Κεντρική Διοίκηση.

Η επίλεκτη μονάδα 98

Οι IDF ανακοίνωσαν σήμερα πως στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο ηγείται η επίλεκτη μονάδα 98, η οποία προηγουμένως επιχειρούσε στη Γάζα.

Πρόκειται για μια αερομεταφερόμενη μεραρχία αλεξιπτωτιστών και καταδρομέων των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων που υπάγεται στην Κεντρική Διοίκηση.

Η δομή της μονάδας:

98η

ΟΙ IDF ανακοίνωσαν: «Αφού επιχείρησαν στη Γάζα, όπου οι στρατιώτες της 98ης μεραρχίας απέκτησαν δεξιότητες και επιχειρησιακή εμπειρία, κινήθηκαν βόρεια και τώρα διεξάγουν περιορισμένες, τοπικές, στοχευμένες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν χθες το βράδυ.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της εξάρθρωσης της Χαμάς, της επιστροφής των ομήρων μας στην πατρίδα και της αποκατάστασης της ασφάλειας στο βόρειο Ισραήλ».

.

Στις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο συμμετέχει και η 7η Ταξιαρχία Τεθωρακισμένων.

Οι επίλεκτες αυτές ομάδες προετοιμάζονταν για τη συγκεκριμένη τις τελευταίες εβδομάδες.

