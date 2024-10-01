Ποια είναι η επίλεκτη μονάδα 98 του ισραηλινού στρατού

Οι IDF ανακοίνωσαν σήμερα πως στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο ηγείται η επίλεκτη μονάδα 98, η οποία προηγουμένως επιχειρούσε στη Γάζα.

Πρόκειται για μια αερομεταφερόμενη μεραρχία αλεξιπτωτιστών και καταδρομέων των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων που υπάγεται στην Κεντρική Διοίκηση.

Η δομή της μονάδας:

ΟΙ IDF ανακοίνωσαν: «Αφού επιχείρησαν στη Γάζα, όπου οι στρατιώτες της 98ης μεραρχίας απέκτησαν δεξιότητες και επιχειρησιακή εμπειρία, κινήθηκαν βόρεια και τώρα διεξάγουν περιορισμένες, τοπικές, στοχευμένες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν χθες το βράδυ.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της εξάρθρωσης της Χαμάς, της επιστροφής των ομήρων μας στην πατρίδα και της αποκατάστασης της ασφάλειας στο βόρειο Ισραήλ».

After operating in Gaza, where the soldiers of the 98th division gained skills and operational experience, they moved north and are now conducting limited, localized, targeted operations that began last night.



Στις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο συμμετέχει και η 7η Ταξιαρχία Τεθωρακισμένων.

Οι επίλεκτες αυτές ομάδες προετοιμάζονταν για τη συγκεκριμένη τις τελευταίες εβδομάδες.

