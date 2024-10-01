Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Δύο μαθητές και ένα μέλος του προσωπικού σχολείου στο δυτικό Λονδίνο υπέστησαν εγκαύματα μετά από επίθεση με οξύ από άγνωστο δράστη το απόγευμα της Δευτέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Westminster Academy στο Πάντινγκτον, με την αστυνομία να αναφέρει πως κάποιος πέταξε την ουσία κατά μαθητών.

Μία εκ των τραυματιών, μία μαθήτρια 14 ετών, νοσηλεύεται με τραύματα που περιγράφονται ως τόσο σοβαρά που θα μπορούσαν να αλλάξουν τις συνθήκες ζωής της.

Ένας 16χρονος νοσηλεύεται αλλά χωρίς σοβαρά τραύματα και μία 27χρονη έλαβε εξιτήριο μετά από,την παροχή πρώτων βοηθειών και εξετάσεις.

Προληπτικά στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και δύο αστυνομικοί που σπεύσαν στο σχολείο και μετά δήλωσαν αδιαθεσία.

Οι έρευνες για τον δράστη αλλά και για τον ακριβή προσδιορισμό της ουσίας με την οποία έγινε η επίθεση συνεχίζονται.

Το σχολείο σήμερα είναι κλειστό και τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά.

