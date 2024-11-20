Ισραηλινή επιδρομή είχε στόχο σήμερα την Παλμύρα, στην κεντρική Συρία, και προκάλεσε τον θάνατο 36 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 50, μετέδωσαν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Sana επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι τα ισραηλινά αεροσκάφη επιτέθηκαν από την κατεύθυνση των ιορδανικών συνόρων προς τα νότια

Μια ομάδα παρακολούθησης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι τα χτυπήματα έπληξαν μια αποθήκη που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση όπλων και σπίτια που κατοικούνται από οικογένειες μαχητών της πολιτοφυλακής που υποστηρίζονται από το Ιράν.

«Οι εκρήξεις που ακούστηκαν στην πόλη της Παλμύρας οφείλονταν σε ισραηλινή επίθεση εναντίον κτηρίων κατοικιών και της βιομηχανικής ζώνης της πόλης», μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ενώ η συριακή κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για «τραυματίες».

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ, σε ανοιχτό πόλεμο στον Λίβανο εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς σε συριακό έδαφος. Το λιβανέζικο κίνημα υποστηρίζει το καθεστώς της Δαμασκού.

Η Παλμύρα στην έρημο της Συρίας, με ελληνορωμαϊκούς ναούς χιλιάδων ετών, λεηλατήθηκε από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, στο αποκορύφωμα του συριακού εμφυλίου, σε μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές για τη συριακή και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.