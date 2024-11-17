Βηρυτός: Στόχος των ισραηλινών πυρών το γραφείο του συριακού κόμματος Μπάαθ

Ισραηλινό πλήγμα έθεσε στο στόχαστρο σήμερα το γραφείο στον Λίβανο του συριακού κόμματος Μπάαθ στο κέντρο της Βηρυτού, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο λιβανική πηγή ασφαλείας.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επιδρομή στη Ρας αλ-Νάμπαα», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, αναφερόμενο στη συνοικία αυτή που βρίσκεται κοντά στο γαλλόφωνο Πανεπιστήμιο Σαν Ζοζέφ και όχι μακριά από την πρεσβεία της Γαλλίας. «Η ισραηλινή επιδρομή έθεσε στο στόχαστρο γραφείο του κόμματος Μπάαθ» στον Λίβανο, σε διαμέρισμα σε ένα κτήριο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή ασφαλείας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, διευκρινίζοντας πως «το λιβανικό παράρτημα του κόμματος έχει μέλη που είναι Λιβανέζοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

