Η Ρωσία χαρακτήρισε σήμερα «γελοίο» οποιονδήποτε υπαινιγμό ότι ενεπλάκη στη ζημιά που προκλήθηκε το Σαββατοκύριακο σε δύο καλώδια οπτικών ινών τηλεπικοινωνιακών δεδομένων στη Βαλτική θάλασσα.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγόρησαν τη Ρωσία χθες, Τρίτη, ότι κλιμακώνει τις υβριδικές επιθέσεις σε Δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας, μερικές ημέρες αφότου κόπηκαν δύο καλώδιο, το ένα μεταξύ Φινλανδίας και Γερμανίας και το άλλο μεταξύ Σουηδίας και Λιθουανίας.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απέφυγαν να κατηγορήσουν απευθείας τη Ρωσία, όμως η Γερμανία, η Πολωνία και άλλες χώρες δήλωσαν ότι πρόκειται πιθανόν για δολιοφθορά.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου: "Είναι αρκετά γελοίο να συνεχίζουν να επιρρίπτουν την ευθύνη στη Ρωσία για οτιδήποτε χωρίς λόγο".

"Είναι πιθανόν γελοίο στο πλαίσιο [λόγω] της απουσίας οποιασδήποτε αντίδρασης στις ενέργειες δολιοφθοράς της Ουκρανίας στη Βαλτική θάλασσα", είπε, αναφερόμενος στις εκρήξεις στους αγωγούς αερίου Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022, για τις οποίες το Κίεβο και δυτικές χώρες κατηγόρησαν τη Μόσχα.

Στο πιο πρόσφατο συμβάν, ένα καλώδιο τέθηκε εκτός λειτουργίας το πρωί της Κυριακής, το άλλο λιγότερο από 24 ώρες αργότερα τη Δευτέρα. Οι παραβιάσεις σημειώθηκαν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Σουηδίας και Σουηδοί εισαγγελείς ξεκίνησαν προκαταρκτική έρευνα την Τρίτη με την υποψία για πιθανή δολιοφθορά.

Ο Σουηδός υπουργός Πολιτικής Προστασίας Καρλ-Όσκαρ Μπόλιν δήλωσε στο Ρόιτερς την Τρίτη πως οι ένοπλες δυνάμεις και η ακτοφυλακή της χώρας εντόπισαν κινήσεις πλοίων που αντιστοιχούσαν στη διακοπή λειτουργίας δύο τηλεπικοινωνιακών καλωδίων στη Βαλτική θάλασσα.

Το σουηδικό Πολεμικό Ναυτικό συνδράμει την αστυνομία και τους εισαγγελείς στην έρευνα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ΠΝ, αναπτύσσοντας σκάφη στο πιο νότιο τμήμα των δύο σημείων προκειμένου να κινηματογραφήσουν και να τεκμηριώσουν μια επιχείρηση που είναι πιθανόν να διαρκέσει μέρικές ημέρες.

Από την πλευρά της, η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών ανάμεσα στη Φινλανδία και τη Γερμανία για φερόμενη διακεκριμένη φθορά σε περιουσία και παρέμβαση σε τηλεπικοινωνίες.

Η γερμανική αστυνομία προσφέρει υποστήριξη στην έρευνα των σουηδικών και φινλανδικών αρχών, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών.

"Εντατική έρευνα είναι σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον μπορεί να επιβεβαιωθεί η υποψία ότι σημειώθηκε δολιοφθορά σε αυτή τη σημαντική σύνδεση δεδομένων. Η ομοσπονδιακή αστυνομία μας είναι σε επαφή με τις σουηδικές και φινλανδικές αρχές", δήλωσε ο/η εκπρόσωπος.

