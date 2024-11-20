Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι επλήγη πυρηνική εγκατάσταση στην τοποθεσία του Ιράν που χτυπήθηκε από το Ισραήλ, λέει ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ένα τμήμα του στρατιωτικού συγκροτήματος του Παρτσίν, το οποίο έπληξε το Ισραήλ με αεροπορική επίθεση τον περασμένο μήνα, ήταν πυρηνική εγκατάσταση ή ότι υπήρχε πυρηνικό υλικό, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) του ΟΗΕ Ραφαέλ Γκρόσι.
Αυτή ήταν η απάντηση του σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το σχόλιο που έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του τη Δευτέρα, ότι το Ισραήλ έπληξε «ένα συγκεκριμένο τμήμα του πυρηνικού τους προγράμματος».
