Εκπρόσωπος ιρανικής κυβέρνησης: Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε υπό τη σκιά του πολέμου

Η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατιμέ Μοχατζεράνι, δήλωσε ότι «η σκιά του πολέμου εξακολουθεί να υπάρχει και οι ένοπλες δυνάμεις μας παραμένουν σε ετοιμότητα», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας IRNA.

Η Μοχατζεράνι ανέφερε ότι η νέα ρύθμιση για το Στενό του Ορμούζ και οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις προχωρούν σύμφωνα με τη βούληση του λαού, τον οποίο χαρακτήρισε «καύσιμο για τους ιρανικούς πυραύλους».

Πρόσθεσε ότι η οικονομική ανάκαμψη του Ιράν βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη. Χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ ως «πειρατεία», προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την αγορά. Η κυβέρνηση, είπε, κάνει ό,τι μπορεί για να διαχειριστεί την αγορά, με έμφαση στη διατήρηση της βιωσιμότητας της προσφοράς και της ζήτησης, σημειώνει το Al Jazeera.

Πηγή: skai.gr

