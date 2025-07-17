Σοβαρή διαρροή δεδομένων στη Βρετανία: Εκτέθηκαν πράκτορες και μέλη των ειδικών δυνάμεων

Περισσότεροι από 100 Βρετανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων μέλη των ειδικών δυνάμεων και της υπηρεσίας πληροφοριών MI6, εκτέθηκαν σε σοβαρή διαρροή δεδομένων που παραμένει υπό διερεύνηση.

Η παραβίαση, η οποία θέτει επίσης σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων Αφγανών συνεργατών της Βρετανίας, παρέμενε μυστική υπό καθεστώς «super-injunction» έως ότου άρθηκε εν μέρει, επιτρέποντας τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου.

Η απαγόρευση αυτή άρθηκε μερικώς την Πέμπτη από δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, επιτρέποντας στα μέσα να αποκαλύψουν ότι εμπιστευτικά προσωπικά στοιχεία στελεχών των ειδικών δυνάμεων και πρακτόρων είχαν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων που διέρρευσε.

Η κυβέρνηση είχε ήδη παραδεχτεί από την Τρίτη ότι στοιχεία σχεδόν 19.000 Αφγανών που είχαν υποβάλει αιτήσεις μετεγκατάστασης στη Βρετανία λόγω της συνεργασίας τους με τις βρετανικές δυνάμεις στη διάρκεια του 20ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν είχαν διαρρεύσει κατά λάθος.

Πολλοί από αυτούς εκτιμάται ότι διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου, καθώς οι Ταλιμπάν επιδιώκουν αντίποινα εναντίον όσων συνεργάστηκαν με τις δυτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το BBC, ένας άνδρας, το αίτημα του οποίου για μετεγκατάσταση είχε απορριφθεί αρχικά, μεταφέρθηκε τελικά στη Βρετανία όταν δημοσίευσε στο Facebook ονόματα από τη βάση δεδομένων και άφησε να εννοηθεί ότι μπορούσε να αποκαλύψει και τα υπόλοιπα.

Το Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει τις ενέργειες του συγκεκριμένου ατόμου, αλλά ανέφερε ότι οποιοσδήποτε μεταφέρεται στη Βρετανία μέσω των σχετικών προγραμμάτων μετεγκατάστασης "υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας".

Η ανακάλυψη της διαρροής το 2023 ανάγκασε την κυβέρνηση να δημιουργήσει κρυφά ένα ειδικό πρόγραμμα επανεγκατάστασης, το λεγόμενο "Afghanistan Response Route" (ARR), χωρίς όμως να ενημερωθούν οι πληγέντες, παρά το γεγονός ότι διέτρεχαν κίνδυνο. Ήδη μέσω του προγράμματος έχουν μετεγκατασταθεί 4.500 άτομα και αναμένονται άλλα 2.400, με συνολικό κόστος περίπου 850 εκατομμύρια λίρες.

Η διαρροή προήλθε από υπάλληλο στο αρχηγείο των Ειδικών Δυνάμεων στο Λονδίνο, ο οποίος έστειλε κατά λάθος email με πάνω από 30.000 αιτήσεις μετεγκατάστασης σε άτομο εκτός κυβέρνησης, πιστεύοντας ότι έστελνε δεδομένα για μόλις 150 άτομα.

Η απαγόρευση δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικά με τη διαρροή δεδομένων των Ειδικών Δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών άρθηκε την Πέμπτη, μετά από συμβιβασμό ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνας και ομάδα μέσων ενημέρωσης.

Ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι χαρακτήρισε τη διαρροή "σοβαρό διοικητικό σφάλμα" και παραδέχτηκε πως ήταν "μία μόνο από τις πολλές απώλειες δεδομένων" που σχετίζονται με τα προγράμματα μετεγκατάστασης Αφγανών.

Ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης για θέματα άμυνας ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της προηγούμενης συντηρητικής κυβέρνησης, η οποία ήταν στην εξουσία όταν συνέβη η διαρροή.

Το Υπουργείο Άμυνας αρνείται να αποκαλύψει πόσοι άνθρωποι στο Αφγανιστάν ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβη από τη διαρροή. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν δήλωσε την Πέμπτη πως δεν έχει συλλάβει ή παρακολουθήσει κανέναν από όσους συγκαταλέγονται στη διαρροή.

Ωστόσο, συγγενείς των Αφγανών που κατονομάζονται στη διαρροή δήλωσαν στο BBC ότι φοβούνται για τις οικογένειές τους που παραμένουν στη χώρα, με έναν εξ αυτών να αναφέρει ότι οι Ταλιμπάν εντατικοποίησαν τις προσπάθειες εντοπισμού συγγενικού τους προσώπου μετά τη διαρροή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.