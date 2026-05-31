Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα ότι σημειώθηκε έκρηξη στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα, στην Πολιτεία Σαν, έκανε λόγο για 46 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Άλλος διασώστης ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 59. Και οι δύο πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, για λόγους ασφαλείας.

Η έκρηξη προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 55 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

